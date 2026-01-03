Dilemă privind impactul atacurilor SUA din Venezuela asupra prețului petrolului – presiunea pe prețuri exista deja în timpul blocadei maritime

Prețurile petrolului sunt susceptibile să înregistreze un impact limitat după atacul Statelor Unite asupra Venezuelei de sâmbătă, potrivit experților din industrie, citați de publicația The National.

Giovanni Staunovo, strateg la banca elvețiană UBS, a declarat că, deși este prea devreme pentru a trage concluzii, exporturile și producția din Venezuela au fost puse sub presiune descendentă după blocada petrolierelor impusă de SUA, iar riscul este ca această tendință să continue.

Vandana Hari, director executiv al firmei Vanda Insights din Singapore, a spus că implicațiile imediate pentru piața petrolului sunt minime — „nu este vorba decât despre o ușoară creștere a primei de risc asociate Venezuelei”.

Statele Unite au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro, care a fost scos din țară, a declarat președintele Donald Trump sâmbătă.

Guvernul Venezuelei, într-un comunicat, a declarat că scopul atacului este ca SUA să pună stăpânire pe petrolul și mineralele țării. Acesta a adăugat că SUA „nu vor reuși” să ia aceste resurse. SUA a acuzat Venezuela că a ajutat la traficul de narcotice.

Exporturile de petrol, afectate de o blocadă maritimă

Administrația Trump a intensificat o campanie împotriva exporturilor de petrol ale Venezuelei printr-o blocadă maritimă.

„Atacurile din Venezuela nu vizează direct facilitățile petroliere. Dar atacurile anterioare asupra navelor și ultimele sancțiuni/blocade cauzau deja scăderea producției cu aproximativ 25%,” a declarat Amrita Sen, analist la compania de analiză a pieței Energy Aspects, pentru The National.

„Impactul asupra prețurilor petrolului nu va fi sever datorită stocurilor mari anticipate, dar întreruperile neplanificate din Venezuela, Rusia și Kazahstan se acumulează, ceea ce va diminua aceste stocuri.”

2025, cel mai slab an pentru petrol din ultimii șase ani

Prețurile petrolului au scăzut ușor vineri, prima zi de tranzacționare din 2026, după ce au înregistrat cea mai slabă performanță anuală din ultimii șase ani.

Venezuela, deținătoarea celor mai mari rezerve de petrol dovedite din lume, produce 1,1 milioane de barili de țiței pe zi, cea mai mare parte fiind exportată în China și India, arată analiza Rystad Energy. Deși volumul este mic în termeni de fluxuri comerciale globale (aproximativ 1%), calitatea este unică, deoarece peste 67% din producție este de țiței greu.

Amena Bakr, șefa cercetărilor OPEC+ și Orientul Mijlociu la Kpler, o companie independentă de analiză a comerțului cu mărfuri, a declarat că piața subestimează oarecum impactul riscului geopolitic, motiv pentru care nu s-a format o primă mare de risc în preț.

Piața este suprasaturată, așa că există puține îngrijorări legate de scăderea ofertei

Totuși, ea a subliniat că acest lucru se întâmplă într-un moment în care piața este suprasaturată, așa că există mai puține îngrijorări privind pierderea unei părți din ofertă.

„Prețurile petrolului au fluctuat ușor în ultimele zile, la 61 USD, din cauza riscului geopolitic din Venezuela și a atacurilor din Ucraina asupra facilităților rusești … așa că mă aștept la o creștere mică a prețului la deschiderea piețelor, dacă riscul geopolitic rămâne ridicat,” a spus doamna Bakr.

„Problema întreruperilor venezuelene ține de calitatea țițeiului. Țițeiul greu venezuelean nu poate fi înlocuit ușor cu tipuri mai ușoare, substituenții costă mai mult și ar putea pune presiune ascendentă asupra prețului produselor rafinate. În general, impactul asupra piețelor este redus pentru moment.”

Traderii vor urmări deschiderea de duminică seara pentru prețurile WTI și Brent

Vijay Valecha, directorul investițiilor la Century Financial, a spus că piața energetică ar putea deveni mai volatilă, deoarece traderii vor urmări deschiderea de duminică seara pentru prețurile WTI și Brent.

„Istoric, prețurile petrolului tind să prezinte un salt în perioadele de incertitudine geopolitică. De exemplu, în timpul atacului SUA asupra facilităților nucleare subterane iraniene anul trecut, prețurile petrolului au urcat cu până la 7% în prima sesiune de piață. Mișcări similare s-au produs și în ciclurile precedente,” a adăugat el.

În termeni de cerere și ofertă reale, contribuția Venezuelei la oferta globală de energie este neglijabilă, a subliniat domnul Valecha. O întrerupere maximă de 0,7–1 milion de barili pe zi din totalul de 100 milioane barili/zi este mică, a explicat el.

Escalarea crizei și implicarea altor actori regionali, principala teală a investitorilor

Totuși, pentru participanții pe piața energetică, cea mai mare teamă este o escaladare suplimentară a crizei, care ar putea atrage implicarea altor actori regionali. Venezuela consideră Iranul unul dintre principalii săi parteneri comerciali și aliat natural.

În termeni de cifre specifice, în timpul crizelor geopolitice din Orientul Mijlociu, prima de risc medie evaluată de piață se situa în jurul a 10 USD+/baril, a informat domnul Valecha.

Robin Mills, directorul executiv al Qamar Energy și autorul cărții The Myth of the Oil Crisis, a spus că ar putea exista o creștere inițială a prețurilor petrolului după știri, dar el consideră că evoluția este bearish pentru petrol.

„Pierderea unei părți din exporturile Venezuelei nu ar face mare diferență, dar există un potențial semnificativ de creștere a exporturilor dacă un nou lider negociază suspendarea sancțiunilor, și chiar mai mult dacă se deschide investițiilor externe pe parcursul câțiva ani,” a adăugat el.

