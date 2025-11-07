Digitalizarea băncilor din România în cifre. TOP 10 instituții

Digitalizarea băncilor din România a avansat semnificativ în ultimii ani, instituțiile de credit realizând investiții substanțiale în noi tehnologii precum cloud computing, biometrie sau inteligența artificială.

În 2024, Banca Națională a României (BNR) a realizat o evaluare a gradului de digitalizare a instituțiilor de credit din țara noastră. Astfel, BNR a trimis chestionare tuturor celor 32 de bănci din România (persoane juridice şi sucursale), la care au răspuns 27 de bănci ce aveau o pondere cumulată de peste 98% din activele agregate.

Evaluarea BNR, citată de ziarulfinanciar.ro, a ajuns la concluzia că băncile mari și medii de pe piaţa românească au făcut progrese în procesul de digitalizare a activităţii, adoptând şi tehnologii inovatoare.

Machine learning în sistemul bancar

În total, un număr de 13 bănci din România au transmis că folosesc soluţii tehnologice bazate pe machine learning (ML).

„Machine learning” sau „învățarea automată” reprezintă un tip de inteligență artificială (AI) în care sistemele învață din date pentru a identifica tipare, a face predicții și a-și îmbunătăți performanța, fără a fi programate explicit pentru fiecare sarcină în parte. Practic, prin antrenarea algoritmilor pe seturi mari de date, aceștia pot ajunge să identifice modele, corelații, să ia decizii sau să genereze conținut, învățând și adaptându-se în timp.

Digitalizarea băncilor din România – cloud computing și chatboți

De asemenea, 13 bănci au arătat în cadrul evaluării BNR că folosesc aplicaţii legate de cloud computing şi cloud banking. Cloud computing se referă la livrarea la cerere a resurselor IT precum serverele (pentru stocare de date) sau a programelor (software), prin intermediul internetului. Practic, tehnologiile de cloud computing le permit companiilor să plătească pentru resursele pe care le utilizează (inclusiv baze de date, analize, putere de calcul etc) în loc să achiziționeze și să întrețină o infrastructură proprie costisitoare.

Evaluarea BNR a mai arătat că 17 bănci folosesc biometria şi soluţii de identificare a clienţilor, iar 12 bănci folosesc chatboți în relațiile cu clienții sau utilizatorii. De asemenea, 9 bănci dintre cele chestionate foloseau aplicații AI la acea dată, iar 5 bănci utilizau big data.

Investiții în digitalizarea băncilor din România

În ceea ce privește obstacolele ce îngreunau digitalizarea băncilor din România, reprezentanții instituțiilor de credit au menționat costurile IT ridicate, capacitatea de atragere a personalului calificat şi asigurarea securităţii cibernetice.

În 2023, investițiile băncilor din România în digitalizare s-au ridicat la circa 770 de milioane de lei, a mai arătat evaluarea BNR.

Digitalizarea băncilor din România – avantajul internetului rapid

Expansiunea produselor și a serviciilor bancare digitale în România este menționată și de „Anuarul TOP 1.000 Cele mai mari companii, 2025. Capitolul: Top banking”, realizat de compania de audit Deloitte.

După cum arată sursa citată, România are unele dintre cele mai accesibile servicii de internet din Europa, cu o penetrare extinsă a dispozitivelor mobile și acoperire a internetului de mare viteză, iar această infrastructură digitală creează un mediu ideal pentru ca băncile să-și extindă serviciile online și mobile pentru a deservi populația care încă nu accesează servicii bancare.

Pe de altă parte, această oportunitate impune și o gestionare adecvată a riscului asociat securității cibernetice, notează specialiștii Deloitte.

TOP bănci la capitolul digitalizare

În contextul discuției despre digitalizarea băncilor din România trebuie menționat raportul bancar FinnoScore realizat în 2023 de Finnoconsult, o companie ce oferă servicii de consultanță în domeniile inovației și transformării digitale.

Raportul a clasat o bancă românească, BCR, pe locul al treilea în topul internaţional al celor mai competitive bănci din perspectiva digitalizării, după cum a relatat agerpres.ro la acea dată. Analiza FinnoScore a luat în calcul 234 de bănci comerciale din 24 de ţări din Europa şi America de Nord.

Pe locul întâi în topul internațional s-a aflat PKO Bank Polski (Polonia), pe locul 2 Erste Bank (Austria), iar pe 3 BCR (România), toate cele 3 bănci de pe podium fiind parte a grupului Erste.

Digitalizarea băncilor din România – TOP 10

În ceea ce privește clasamentul pentru România, pe primul loc se afla BCR, cu un punctaj de 6,81 (10 fiind punctajul maxim posibil). BCR a primit puncte pentru aplicaţia mobilă George, pentru online banking şi onboarding.

Pe locul 2 s-a aflat Banca Transilvania (6,15 puncte), care a obţinut un scor maxim la atractivitatea pentru clienţi noi.

Pe locul al treilea s-a clasat OTP Bank cu 6,09 puncte, care a înregistrat punctaje bune la onboarding şi online banking.

Pe următoarele locuri s-au clasat:

CEC Bank, cu 5,96 puncte; ING Bank, cu 5,25 puncte; Raiffeisen Bank, cu 4,77 puncte; BRD, cu 4,76 puncte; Unicredit Bank, cu 4,38 puncte; Libra Internet Bank, cu 4,13 puncte; Alpha Bank, cu 4,00 puncte.

Foto: geralt / geralt / pixabay.com

