Digitalizarea administrației locale în România. Beneficii, exemple, finanțare

Digitalizarea administrației locale în România se referă la introducerea și utilizarea tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor digitale în fluxul de lucru al autorităților de la nivel local, cu scopul de a le oferi cetățenilor servicii mai bune, mai eficiente și mai rapide, crescând totodată transparența și accesul la date și reducând birocrația și risipa de resurse.

Obiectivele și beneficiile digitalizării

Dincolo de faptul că digitalizarea administrației locale contribuie la oferirea unor servicii mai bune pentru cetățeni, ea poate duce și la creșterea competitivității mediului de afaceri și a numărului de firme de pe plan local, investitorii putând fi atrași de perspectiva unei interacțiuni facile cu autoritățile locale.

Printre obiectivele și beneficiile digitalizării administrațiilor locale se numără:

-acces mai rapid la informațiile oferite de primării (de exemplu, accesând site-ul primăriei pentru a afla informații despre nivelul bonificațiilor ce se acordă la plata taxelor și a impozitelor locale);

-acces mai rapid și mai facil la serviciile oferite de primării (de pildă: plata online a taxelor și a impozitelor locale, a amenzilor etc; depunerea online a cererilor și a documentelor necesare; având acces la platforme online, localnicii nu mai sunt obligați să se deplaseze fizic la primărie pentru rezolvarea diverselor probleme);

Digitalizarea administrației locale în România – avantaje pentru cetățeni

-eficientizarea activității și reducerea costurilor de funcționare (prin mutarea parțială a activității în mediul online, primăriile nu mai au nevoie de un număr la fel de mare salariați; plățile online pot reduce costurile de gestionare a tranzacțiilor financiare; unele posturi sau procese administrative pot fi restructurate/eliminate; automatizarea și simplificarea proceselor administrative reduce și timpii de așteptare);

-îmbunătățirea comunicării și a schimbului din informații dintre primăriile de la nivel local și autoritățile centrale (Guvern) sau cele care reprezintă Guvernul în terioriu (prefecturi) etc;

-îmbunătățirea calității datelor este un alt beneficiu al digitalizării; potrivit citymanager.online, o platformă de management al activității din cadrul instituțiilor pubice, administrarea datelor în format digital poate duce la o mai bună gestionare și păstrare a informațiilor, ceea ce contribuie la îmbunătățirea calității deciziilor administrative.

Exemple de digitalizare în România

La ora actuală, deși statul român a adoptat o serie de acte legislative menite să digitalizeze administrația publică, înființând totodată structuri care să le aplice (cum ar fi Autoritatea pentru Digitalizarea României), digitalizarea administrației locale în România este abia la început.

Un exemplu este platforma ghișeul.ro, prin intermediul căreia cetățenii își pot plăti online impozitele și taxele locale, amenzile rutiere etc. Singura condiție este ca instituțiile publice de care aparțin (mai exact, primăriile) să fie înrolate în sistem.

Pentru a adera la ghișeul.ro, instituțiile locale trebuie să trimită la Autoritatea pentru Digitalizarea României o cerere de înregistrare în sistem, extrasul de cont IBAN și adresa de la Trezorerie pentru plățile prin Sistemul Național Electronic de Plată Online.

Digitalizarea administrației locale în România – ce se poate plăti online

Odată ce autoritățile locale se înrolează în sistem, în momentul în care cetățenii fac o plată, platforma ghișeul.ro se interconectează cu sistemele informatice ale instituțiilor partenere pentru a simplifica și securiza procesul de plată.

Printre tipurile de plăți ce se pot face prin intermediul ghișeul.ro se numără:

-plata contravalorii cărții de identitate, a pașaportului sau a permisului;

-plata contravalorii cazierului;

-plata rovinietei, a taxei judiciare de timbru sau a plăcuțelor de înmatriculare;

-plata asigurării obligatorii împotriva dezastrelor (PAD);

-plata impozitelor pe clădiri și pe terenuri;

-plata amenzilor;

-plata unor servicii publice.

Câte instituții locale s-au înrolat în ghișeul.ro

Deși a fost lansată în anul 2011, până acum s-au înrolatat în platformă doar 1600 de instituții, în condițiile în care în România există circa 3.200 de primării de municipii, orașe și comune. Deoarece o parte din instituțiile înscrise sunt autorități centrale și diverse alte entități (inspectorate, biblioteci etc), rezultă că mai puțin de jumătate dintre primăriile din România s-au înscris în platformă într-un interval de 14 ani.

Finanțare pentru digitalizarea administrației locale în România

În septembrie 2024, Guvernul a lansat Programului național pentru transformarea digitală a autorităților publice locale #DigiLocal, primul program integrat de digitalizare a administrațiilor publice locale.

În cadrul programului, primăriile și consiliile județene pot primi finanțări cuprinse între 75.000 de lei și 250.000 de lei pentru:

-dezvoltarea unor module informatice noi care să îmbunătățească activitatea autorităților locale din România prin demararea unui proces de digitalizare accelerată;

-achiziționarea de echipamente IT necesare unui sistem informatic (echipamente IT, echipamente pentru comunicații, echipamente conexe, inclusiv licențe);

-migrarea către noi sisteme și infrastructuri digitale;

-dezvoltarea de noi aplicații informatice.

Printre obiectivele programului se numără:

-interconectarea sistemelor informatice ale primăriilor și consiliilor județene cu ghișeul.ro, platforma oficială de plăți online a statului român, pentru achiziționarea simplă, rapidă și sigură a serviciilor publice digitale;

-dezvoltarea de interfețe standardizate pentru comunicarea cu cetățenii, site-uri care să fie accesibile pentru cetățeni;

-consolidarea securității cibernetice la nivelul administrației locale;

-achiziția echipamentelor IT pentru creșterea capacității administrative și asigurarea interoperabilității.

