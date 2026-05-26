DIGI își euroizează facturile: Vine cu noi tarife, exprimate în euro dar facturate în lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii

Compania de telecomunicații DIGI, unul din marii furnizori de pe piața locală, a anunțat marți că își va actualiza structura tarifară pentru serviciile de internet fix, televiziune, telefonie fixă și mobilă, urmând ca prețurile să fie exprimate în euro, dar facturate în lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii. Măsura presupune o scumpire a tarifelor, de la 1 iulie, pentru clienții a căror contracte sunt în vigoare la data respectivă.

”DIGI anunță o nouă etapă în politica sa comercială prin trecerea la euro a prețurilor care erau încă exprimate în lei. Astfel, începând cu data de 27.05.2026, grila tarifară aplicabilă serviciilor de telecomunicații, precum și costurile echipamentelor aferente furnizării acestor servicii, se vor actualiza. Anumite tarife mobile, exprimate deja în euro, vor beneficia chiar de ușoare scăderi”, arată Digi într-un comunicat.

În cazul clienților ale căror contracte sunt în vigoare la această dată, modificările vor fi aplicabile începând cu data de 1 iulie 2026, aceștia urmând să fie notificați cu privire la noile tarife exprimate în euro.

DIGI: ”Au trecut mai mult de 7 ani de la ultima actualizare a tarifelor serviciilor, timp în care cursul s-a depreciat, costul energiei a crescut, noi taxe și impozite au fost majorate sau introduse”

Compania explică că modificarea vine în contextul evoluției costurilor operaționale, al inflației și al deprecierii leului în raport cu principalele valute, precizând că ultima actualizare a tarifelor a avut loc în urmă cu mai bine de șapte ani.

”Au trecut mai mult de 7 ani de la ultima actualizare a tarifelor serviciilor furnizate de DIGI, perioadă în care cursul de schimb al leului în raport cu principalele valute internaționale s-a depreciat, costul energiei electrice a crescut simțitor, noi taxe și impozite au fost majorate sau au fost introduse, după caz, rata inflației a suferit importante creșteri anuale”, arată companiei.

Reprezentanții companiei afirmă că, în această perioadă, au fost realizate investiții semnificative în rețea, inclusiv extinderea infrastructurii de fibră optică și dezvoltarea serviciilor de internet și mobil la nivel național și internațional.

”În toată această perioadă, DIGI a reușit să protejeze puterea de cumpărare a utilizatorilor săi, realizând între timp importante investiții care au facilitat accesul la servicii perfomante de telecomunicații – acoperire de 95% la nivel național cu fibră optică, cea mai bună acoperire de mobil din România, acces la tehnologiile 4G și 5G și îmbunătățiri permanente ale serviciilor de internet, TV și mobil furnizate”, afirmă compania.

DIGI spune că își modifică structura de prețuri pe fondul evoluției costurilor și a cursului valutar

Pe segmentul de telefonie mobilă, abonamentul Nelimitat pornește de la 5 euro pe lună, cu prețuri mai mici pentru clienții care activează mai multe abonamente în același cont. De exemplu, costul scade la 3 euro pe lună pentru 4–7 abonamente.

În zona de internet fix, abonamentele Fiberlink 500 și Fiberlink 1000 vor avea tarife de 6,25 euro și respectiv 8,25 euro pe lună, cu TVA inclus, fiind incluse și beneficii precum router gratuit și spațiu de stocare în cloud.

Pentru televiziune, tarifele vor varia între 5,5 și 6,25 euro pe lună, în funcție de pachet, iar utilizatorii vor putea adăuga extraopțiuni precum filme, conținut 4K sau platforme de streaming.

Clienții care nu sunt de acord cu modificările pot denunța unilateral contractul în termen de 30 de zile de la notificare, fără penalități, conform legislației în vigoare, mai arată compania.

DIGI este unul dintre cei mai mari furnizori de telecomunicații din România, activ și pe piețele din Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.

