Digi se listează miercuri pe bursele spaniole, la o evaluare de 1,66 mld. €, după un IPO de cel puțin 287 mil. €

Oferta publică inițială (IPO) a Digi Spania (Digi Spain Telecom), filiala spaniolă a operatorului român Digi Communications (DIGI), a fost subscrisă integral încă din primele ore de la deschidere, vineri, potrivit Bloomberg. Grupul românesc de telecomunicații a transmis joi către BVB calendarul și termenii ofertei publice inițiale, care are o valoare de bază de 287 milioane de euro, .

Debutul tranzacționării acțiunilor pe bursele spaniole este programat pentru 16 iulie 2026.

Potrivit comunicatului trimis către Bursa de Valori București, oferta vizează un total de 58.995.000 de acțiuni ordinare ale Digi Spain și reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri de finanțare și dezvoltare internațională ale grupului.

Prețul ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune, iar structura acesteia include:

o ofertă primară de 26,8 milioane de acțiuni noi , prin care Digi Spain urmărește să atragă aproximativ 150 milioane de euro ;

de , prin care Digi Spain urmărește să atragă aproximativ ; o ofertă secundară de 24,5 milioane de acțiuni existente, puse în vânzare de Digi Romania S.A., acționarul unic al Digi Spain, cu o valoare estimată la aproximativ 137 milioane de euro.

În plus, Digi Romania va acorda coordonatorilor globali ai tranzacției o opțiune de supraalocare pentru până la 7,695 milioane de acțiuni, destinată acoperirii eventualelor suprasubscrieri și susținerii stabilizării prețului în perioada imediat următoare listării.

Astfel, oferta poate ajunge până la 330 de milioane de euro odată cu exercitarea opţiunii de suprasubscriere de 15%. La preţul de 5,60 euro pe acţiune, Digi Spania are o evaluare de aproximativ 1,66 miliarde de euro.

Conform prospectului aprobat de autoritățile spaniole, calendarul estimativ al operațiunii este următorul:

9 iulie 2026 – aprobarea și publicarea prospectului;

– aprobarea și publicarea prospectului; 10 iulie – începerea procesului de bookbuilding;

– începerea procesului de bookbuilding; 14 iulie – încheierea procesului de bookbuilding;

– încheierea procesului de bookbuilding; 15 iulie – alocarea acțiunilor;

– alocarea acțiunilor; 16 iulie – debutul tranzacționării pe bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia și începutul perioadei de stabilizare;

– debutul tranzacționării pe bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia și începutul perioadei de stabilizare; 17 iulie – decontarea tranzacțiilor;

– decontarea tranzacțiilor; cel târziu 15 august 2026 – încheierea perioadei de stabilizare și expirarea opțiunii de supraalocare.

Digi Communications va rămâne acționar majoritar cu 80% din acțiuni

Digi Spain Telecom deţinea, înainte de listare, 291,2 milioane de acţiuni, toate în proprietatea Digi România. După finalizarea tranzacţiei, free float-ul companiei va ajunge la 16,1-18,5% din capital, iar Digi România va rămâne acţionar majoritar cu circa 80%.

Listarea este aşteptată să aibă loc pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao şi Valencia, prin sistemul Mercado Continuo, în jurul datei de 16 iulie, sub simbolul DIGIS.

Interesul investitorilor pentru acțiunile Digi Spain s-a amplificat după ce familia spaniolă din spatele brandului de îmbrăcăminte pentru copii Mayoral, prin vehiculul Indumenta Pueri, s-a angajat să cumpere acţiuni de 100 milioane de euro, echivalentul a 34,8% din oferta iniţială, în calitate de investitor-ancoră.

Banii atraşi din tranşa primară, estimaţi la circa 136-150 milioane de euro, vor fi direcţionaţi către extinderea reţelei de fibră optică şi a infrastructurii mobile din Spania, unde Digi a devenit operator mobil cu reţea proprie în 2025, prin acordul de roaming naţional cu Telefónica Móviles.

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