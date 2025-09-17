Clarificări DIGI privind listarea filialei din Spania: Nu avem în vedere nicio operațiune care ar duce la pierderea controlului

Digi Communications (DIGI) evaluează constant opțiuni strategice pentru dezvoltarea activității și optimizarea structurii de capital, inclusiv la nivelul subsidiarei din Spania, proces ce poate presupune implicarea unor consultanți, a transmis marți compania, în contextul în care în ultima săptămână au apărut informații în presă, inclusiv în Bloomberg, despre o potențială listare sau vânzare a filialei din Spania.

Grupul de telecomunicații a clarificat marți seară informațiile, după închiderea pieței bursiere de la București, spunând că nu intenționează să piardă controlul asupra filialelor principale, inclusiv Digi Spain și că rămâne concentrat pe creșterea valorii pe termen lung.

Comunicatul DIGI:

”În legătură cu articolele recente din presă referitoare la o potențială ofertă publică inițială a Digi Spain S.L.U. (“DIGI Spain”), o filială a Societății, precum și cu speculațiile privind o posibilă cedare a participației deținute de Grupul DIGI în Digi Spain, Societatea dorește să clarifice următoarele:

Grupul Digi evaluează în mod continuu opțiuni strategice pentru dezvoltarea activităților sale în diverse țări, precum și posibile măsuri de îmbunătățire a structurii de capital și a finanțării filialelor sale, inclusiv Digi Spain;

astfel de evaluări pot implica, din când în când, angajarea unor consultanți sau alți consilieri;

Grupul Digi nu are în prezent în vedere nicio operațiune care ar conduce la pierderea controlului asupra uneia dintre filialele sale principale, inclusiv Digi Spain, și rămâne concentrat pe inițiative care susțin crearea de valoare pe termen lung în cadrul Grupului Digi.

Societatea va continua să informeze investitorii în timp util și în conformitate cu cerințele legale aplicabile”.

Afaceri de peste 1 mld. euro pentru DIGI în primele 6 luni ale lui 2025

Săptămâna trecută, ziarul spaniol Expansión a scris că Digi a angajat grupul bancar din SUA Rothschild pentru o potenţială listare a diviziei spaniole pe Bursa de Valori din Madrid.

Filiala a avut o pondere de circa 40% anul trecut în veniturile totale ale grupului.

În prima jumătate din acest an, DIGI a raportat venituri la nivel consolidat, de grup, de 1,1 miliarde de euro, în creștere cu 21%.

***