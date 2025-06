Diferența dintre criptomonede și monede fiduciare. Definiții, ghid

În acest ghid vom detalia care este diferența dintre criptomonede și monede fiduciare și ce caracteristici au acestea.

Ce sunt monedele fiduciare

O monedă fiduciară, numită și monedă fiat, este un instrument financiar a cărui valoare nominală este mai mare decât valoarea sa intrinsecă. Este o monedă emisă de un guvern, și care nu este susținută de un metal prețios cum ar fi aurul sau argintul, și nici vreun alt activ sau marfă, potrivit Wikipedia.org.

Moneda fiat este de regulă desemnată de guvernul emitent ca mijloc legal de plată și este autorizată prin reglementări guvernamentale.

Deoarece valoarea sa este garantată și apărată de o instituție centralizatoare (precum băncile naționale etc) publicul este încredințat că o bancnotă cu valoarea nominală de 100 de euro, de pildă, chiar valorează 100 de euro și poate cumpăra cu ea bunuri de 100 de euro, în ciuda faptului că valoarea în sine a hârtiei tipărite este mult mai mică.

Diferența dintre criptomonede și monede fiduciare – ce sunt banii fiat

Prin urmare, banii fiat își derivă valoarea din faptul că aceasta i-a fost conferită prin reglementări guvernamentale, iar publicul are încredere în valoarea sa chiar și când materia care este suportul acestei monede (metalul monedei, hârtia sau plasticul bancnotei etc) are o valoare mult mai scăzută decât valoarea nominală care i-a fost atribuită. Banii fiat nu au valoare intrinsecă, ci doar pentru că indivizii care îi folosesc se pun de acord asupra valorii lor.

Spre deosebire de monedele fiduciare, banii-marfă sunt bani a căror valoare provine din marfa/bunul din care sunt făcuți. Un astfel de exemplu constă în monedele din aur sau din argint folosite în trecut ca mijloc de plată. Astfel, banii-marfă aveau o valoare instrinsecă bazată adesea pe metalul prețios din care erau realizați.

Astăzi, cea mai mare parte a monedelor naționale sunt monede fiduciare. Denumirea de „fiduciar” vine din latinescul „fiat”, care înseamnă „să se facă” (termen folosit în sensul de „ordin, decret, rezoluție”).

Ce sunt criptomonedele

Revenind la diferența dintre criptomonede și monede fiduciare, înainte trebuie să explicăm, pe scurt, ce sunt criptomonedele.

O criptomonedă este o monedă digitală concepută să funcționeze printr-o rețea de calculatoare care nu depinde de nicio autoritate centrală, cum ar fi un guvern sau o bancă, pentru a o menține.

Proprietatea asupra criptomonedelor este stocată/înregistrată individual într-un registrul digital numit blockchain, care este o bază de date computerizată ce utilizează un mecanism de consens pentru a securiza înregistrările tranzacțiilor, pentru a controla crearea de monede suplimentare și pentru a verifica transferul proprietății monedelor.

Foto: sergeitokmakov / pixabay.com

Diferența dintre criptomonede și monede fiduciare – emitent, suport, volum

O diferență majoră dintre monedele fiduciare și criptomonede este că, în vreme ce banii fiat sunt emiși de guvern, criptomonedele sunt sisteme descentralizate, deci nu există un organism de conducere care să îi controleze valoarea, se arată într-un ghid realizat de Modern Treasury, o companie americană de software, specializată în sisteme de plăți. Orice companie, comunitate de programatori sau individ cu suficiente cunoștințe și resurse își poate crea propria criptomonedă.

Moneda fiduciară poate fi reprezentată sub formă de bancnote și monede fizice, în timp ce criptmonedele sunt strict monede digitale, fără suport fizic. Criptmonedele sunt monede stocate doar în portofele digitale, în vreme ce banii fiat pot fi depozitați și formă de cash.

O altă diferență dintre monedele fiduciare și criptomonede constă în faptul că banii fiat nu au limită în ceea ce privește oferta, deoarece guvernele pot oricând să tipărească mai mulți bani. În schimb, numeroase criptomonede (inclusiv Bitcoin, cea mai cunoscută și mai valoroasă monedă digitală) au de regulă un volum maxim de monede (o limită) de monede ce poate exista.

De pildă, Bitcoin (BTC) a fost creată astfel încât să poată exista maximum 21 de milioane de tokene. Până în prezent au fost minate 19 milioane de tokene, așadar mai rămân de minat circa 2 milioane. Potrivit coinbase.com, ultimii bitcoini ar urma să fie minați în 2140.

Diferența dintre criptomonede și monede fiduciare – confidențialitate

În vreme ce banii fiat sunt considerați mijloc legal de plată pentru tranzacțiile financiare, criptomonedele nu sunt acceptate pe scară largă pentru cumpărarea de bunuri și servicii.

O diferență de bază între criptomonede și monedele fiduciare este că primele oferă mai multă confidențialitate, se arată într-un ghid explicativ realizat de Hedera Hashgraph, o rețea publică și totodată un registru autorizat ce utilizează o tehnologie alternativă la blockchain, deținând totodată și propria monedă virtuală (HBAR).

În vreme ce tranzacțiile cu monede fiduciare pot fi urmărite prin mai multe modalități până la persoana care efectuează tranzacțiile respective, tranzacțiile cu criptomonede sunt vizibile pe blockchain-ul public, însă pot fi văzute doar adresele portofelului expeditorilor și ale destinatarilor. Potrivit sursei citate, structura anonimă îngreunează urmărirea originii unei tranzacții.

Diferența dintre criptomonede și monede fiduciare – stabilitate, riscuri

În ceea ce privește stabilitatea valorii, monedele fiat oferă, în general, o stabilitate mai mare a prețurilor decât criptomonedele. Prețurile acestora din urmă pot crește sau scădea extrem de rapid. De pildă, un Bitcoin valora la finele lunii octombrie 2024 circa 67.000 de dolari, iar la mijlocul lunii noiembrie depășise 90.000 de dolari.

Totuși, nici monedele fiat nu sunt complet protejate de schimbările rapide de preț ori de devalorizare. Spre exemplu, în 2022, dolarul zimbabwian a pierdut aproximativ 76% din valoarea sa într-un singur an.

În privința reglementării, Hedera mai notează că monedele fiduciare sunt puternic reglementate de autoritățile centrale, ce oferă protecție împotriva fraudei, a spălării banilor și a altor activități ilicite. Băncile centrale colaborează cu diverse agenții guvernamentale pentru a implementa politica monetară.

În schimb, mediul de reglementare al criptomonedelor este mult mai puțin dezvoltat, iar deținătorii de monede virtuale nu se bucură de protecția consumatorilor de monede fiduciare. Deoarece tehnologiile au evoluat rapid, de multe ori autoritățile de reglementare nu au reușit să țină pasul cu noile tehnologii digitale.

Foto: petre_barlea / sergeitokmakov / pixabay.com

