marți

2 septembrie, 2025

Europa & Lumea

Dictatorii Axei revizioniste, gata de parada de la Beijing. Semnal de alarmă din SUA: „Exercițiile militare trilaterale între Rusia, China și Coreea de Nord par inevitabile”

De Razvan Diaconu

2 septembrie, 2025

Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a întâlnit marți, pentru prima dată la Beijing, pe omologii săi din Rusia și Coreea de Nord, într-un gest de solidaritate cu țările marginalizate de Occident din cauza rolului lor în conflictul din Ucraina, scrie Reuters.

Xi l-a primit pe Vladimir Putin pentru discuții la Marele Palat al Poporului și apoi la reședința sa personală, numindu-l „vechiul său prieten”. Câteva ore mai târziu, trenul blindat al lui Kim Jong-un a sosit în capitala chineză. Cei trei vor fi în centrul atenției la o paradă militară de amploare, miercuri, când președintele chinez își va prezenta viziunea pentru o nouă ordine globală.

Dincolo de fast, analiștii urmăresc dacă trio-ul va semnaliza relații de apărare mai strânse, în urma unui pact semnat de Rusia și Coreea de Nord în iunie 2024 și a unei alianțe similare între Beijing și Phenian. Ar fi, de asemenea, o lovitură pentru președintele american, Donald Trump, care a vorbit despre relațiile sale strânse cu Putin, Xi și Kim și și-a evidențiat meritele în materie de pace, în timp ce războiul de trei ani și jumătate al Rusiei cu Ucraina continuă să facă ravagii.


Într-o aluzie voalată la adresa rivalului său de la Casa Albă, Xi a declarat luni, în cadrul unui summit la care au participat peste 20 de lideri ai țărilor non-occidentale: „Trebuie să continuăm să luăm o poziție clară împotriva hegemonismului și politicii de forță”.

Xi a avut discuții luni și cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a cărui țară a fost ținta lui Trump din cauza achizițiilor de petrol rusesc, considerate a contribui la finanțarea efortului de război al lui Putin.

Un semnal de alarmă

Orice nouă concentrare de putere militară în Est care include Rusia va trage un semnal de alarmă pentru Occident. „Exercițiile militare trilaterale între Rusia, China și Coreea de Nord par inevitabile”, a avertizat Youngjun Kim, analist la Biroul Național de Cercetare Asiatică, un think tank din SUA, reamintind că războiul din Ucraina a apropiat Moscova și Phenianul.

„Acum câțiva ani, China și Rusia erau parteneri importanți în impunerea sancțiunilor internaționale asupra Coreei de Nord pentru testele sale nucleare și balistice. Acum, acestea sunt potențiali parteneri militari ai Republicii Populare Democrate Coreene”, a adăugat Youngjun Kim.


În 2024, liderul nord-coreean l-a găzduit și pe liderul rus la Phenian – primul summit de acest gen în 24 de ani – într-o mișcare interpretată pe scară largă ca o jignire la adresa lui Xi și o încercare de a-și atenua statutul de paria prin reducerea dependenței Coreei de Nord de China. Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși luptând pentru Rusia în regiunea Kursk, potrivit agenției de informații din Coreea de Sud, care crede că Phenianul plănuiește o altă desfășurare de trupe.

***

Articole recomandate:

