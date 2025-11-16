Diana Șoșoacă, umăr la umăr cu Medvedev, mâna dreaptă a lui Putin, la Soci – Liderul rus i-ar fi lăudat discursul

Diana Șoșoacă, președinta SOS România și europarlamentar, se află în aceste zile la Soci, în Federația Rusă, unde participă la cel de-al doilea Congres BRICS – Europa, potrivit unui comunicat al SOS România, postat pe rețeaua de socializare Facebook.

În postare se precizează că ”după ce s-a întâlnit recent cu Vladimir Putin la Moscova, Diana Iovanovici-Șoșoacă a făcut poze și a dialogat cu Dimitri Medvedev”. La congresul de la Soci participă și delegați ai AfD (Alternativa pentru Germania), partid de dreapta radicală din Germania, dar și ai altor partide pro-ruse din Europa.

Fostul președinte rus, cunoscut pentru amenințările făcute în trecut la adresa Uniunii Europene, inclusiv la adresa României și a românilor, i-ar fi lăudat discursul președintei SOS, calificându-l drept ”briliant”, se arată în postare.

Într-o fotografie oficială a evenimentului organizat la Soci, Diana Șoșoacă este surprinsă umăr la umăr alături de Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Șoșoacă susține că reprezintă oficial România în ”dialogul internațional”

”Discuțiile s-au concentrat pe analiza principalelor conflicte aflate în desfășurare la nivel global, nu doar militare, ci şi sociale, economice și morale. Dezbaterile au avut ca scop identificarea unor posibile direcții de soluționare, prin dialog, responsabilitate politică și diplomație parlamentară. La reuniune s-a aflat si Pierre de Gaulle, nepotul generalului francez Charles de Gaulle”, se arată în postarea europarlamentarei Diana Șoșoacă.

Discursul Dianei Șoșoacă ar fi stârnit admirația fostului președinte al Federației Ruse, se mai arată în comunicat.

”În intervenția sa, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă a subliniat necesitatea schimbării paradigmei diplomatice, pledând pentru un comportament bazat pe normalitate, respect, reguli și principii reale ale diplomației și educației politice. (…) Discursul său a fost puternic apreciat de Dmitri Medvedev, care l-a calificat drept «brilliant speech»”, se arată în postare.

SOS România susține că, ”în semn de respect și apreciere, Dimitri Medvedev a ales ca în fotografia oficială să stea lângă Diana Iovanovici-Șoșoacă, cu care a interacționat direct, un gest remarcabil în contextul protocolului strict și al măsurilor de securitate și sănătate impuse delegațiilor”.

”Participarea la această reuniune de nivel înalt subliniază rolul activ al României în dialogul internațional prin vocea europarlamentarului Diana Iovanovici-Șoșoacă și reafirmă importanța diplomației parlamentare în arhitectura geopolitică actuală”, se menționează în comunicatul SOS România.

