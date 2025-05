Dezvoltatorul imobiliar One United anunță un profit net în scădere cu 40% la T1 2025

One United Properties (ONE), unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România, cu o prezență semnificativă în București și Constanța, a raportat pentru primul trimestru din acest an o cifră de afaceri din vânzări consolidate de proprietăți rezidențiale de 309,1 milioane de lei, în creștere cu 0,9% față de primul trimestru din 2024.

Pe de altă parte, profitul net a suferit un recul puternic, de 39% în ritm an/an, la 96,2 milioane de lei, reiese din rezultatele financiare trimestriale publicate luni pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

La nivel consolidat, cifra de afaceri totală din T1 2025 a fost de 352,1 milioane de lei, în scădere cu 16% față de T1 2024.

Anterior, spre finalul lunii aprilie, compania anunțase vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare de 45,1 milioane de euro în primul trimestru din 2025, cu mai bine de 20% sub valoarea vânzărilor și pre-vânzărilor rezidențiale din trimestrul întâi al anului 2024, care au fost în valoare de 57,1 milioane de euro.

„Primul trimestru al anului 2025 a fost marcat de un context intern complex, cu incertitudini politice și o prudență accentuată la nivelul pieței. Chiar și în aceste condiții, am rămas concentrați pe implementarea planurilor de dezvoltare, am încheiat precontracte importante pentru vânzările rezidențiale și am continuat să gestionăm cu rigurozitate costurile și termenele de livrare.

Deși cifra de afaceri este în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul absenței clasificării unor proprietăți de investiții, performanța înregistrată este pe deplin aliniată cu bugetul și așteptările noastre. Este important de menționat că atât segmentul rezidențial, cât și cel de birouri au menținut marje nete sănătoase, iar poziția noastră de numerar s-a îmbunătățit datorită încasărilor solide de la clienți. În contextul macroeconomic actual, această continuitate operațională și financiară transmite un mesaj clar de stabilitate și încredere către acționari, clienți și parteneri”, afirmă Victor Căpitanu, Co-CEO One United Properties.

Acțiunile companiei sunt la un minim istoric, minus 49% față de momentul listării din 2021

Compania înregistrează astfel al doilea an consecutiv de scădere a vânzărilor rezidențiale în primul trimestru al unui an, după o scădere de 10% în T1 2024 față de T1 2023, conform raportărilor publicate pe site-ul Bursei de Valori București.

Sectorul rezidențial per ansamblu se găsește într-o perioadă de recul de aproximativ doi ani de zile, cu un declin de 25% al indicelui lucrărilor de construcții de la maximul din martie 2023 și până la începutul anului curent (ianuarie 2025).

Dinamica în recul a vânzărilor la nivel de companie (dar și la nivel de sector) se vede în evoluția prețului unei acțiuni One United la Bursa de Valori București (BVB), unde prețul per unitate al ONE a scăzut cu aproximativ 49% de la listarea din iulie 2021 și cu aproape 57% raportat la maximul recent din aprilie 2024.

Suprafața vândută de ONE este doar ușor sub cea din T1 2024

Astfel, în T1 2025, au fost vândute și pre-vândute 146 de apartamente și spaţii comerciale, cu o suprafaţă totală de 14.794 mp, 117 locuri de parcare şi alte tipuri de unităţi pentru un total de 45,1 milioane de euro. În anul precedent, în T1 2024, grupul a vândut şi pre-vândut 116 apartamente și spaţii comerciale cu o suprafaţă totală de 15.966 mp, 204 de locuri de parcare şi alte tipuri de unităţi pentru un total de 57,1 milioane de euro.

Venitul net din proprietăți rezidențiale a scăzut cu 5% față de T1 2024, ajungând la 111,1 milioane lei, ca urmare a faptului că majoritatea unităților vândute au fost din dezvoltări aflate în construcție, spre deosebire de dezvoltările finalizate, care au o marjă mai ridicată.

Totodată, costul de vânzare a proprietății rezidențiale a crescut cu 5,1%, la 193,6 milioane de lei, de la 184,07 milioane de lei în T1 2024, în timp ce veniturile din chirii, care includ veniturile din serviciile furnizate chiriașilor, au crescut cu 3%, până la 39,5 milioane lei în T1 2025, reflectând o stabilizare a portofoliului comercial.

Marja netă a scăzut, de la 38,2% în T1 2024 la 35,9% în T1 2025, iar datoria netă s-a ridicat la 583,6 milioane lei, reprezentând 10% din activele totale de 5,7 miliarde lei.

One United urmărește venituri de 1,55 mld. lei și un profit de aproape 400 mil. lei în 2025

Compania are totuși o poziție solidă de numerar, de 491,2 milioane lei, în creștere cu 14% în T1 2025 grație vânzărilor și pre-vânzărilor de la începutul anului.

La data de 31 martie 2025, 77% din apartamentele disponibile erau deja vândute, dezvoltarea One Lake District fiind în continuare cel mai căutat proiect pentru al șaptelea trimestru consecutiv.

Sumele care urmează să fie încasate în cadrul contractelor semnate cu clienții până la data de 31 martie 2025 însumează 349,3 milioane euro în numerar suplimentar până în 2027 (113,9 milioane euro în 2025, 200,7 milioane euro în 2026 și 34,7 milioane euro în 2027). Doar în T1 2025 au fost încasate 36,8 milioane euro.

Pentru anul 2025, conducerea ONE vizează o cifră de afaceri de 1,55 miliarde lei și un profit net de 393,5 milioane lei, conform bugetului aprobat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din 29 aprilie 2025.

