Dezinformarea medicală – „atac direct la sănătatea românilor”. Ministrul Sănătății și președintele CNAS – reacții în lanț după ce mai mulți medici au participat la o conferință despre COVID-19, ”fără nicio bază științifică”

Ministrul Sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) au reacționat public după ce sâmbătă, la Brașov, a avut loc o conferință intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”.

„La Brașov, a avut loc o conferință fără nicio bază științifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului. Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne”, a scris, pe Facebook, ministrul Alexandru Rogobete.

„Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public, inclusiv prin pseudoconferințe golite de orice conținut științific. Extind solicitarea inclusiv către Colegiul Medicilor din România pentru a lua mǎsuri de urgențǎ. Este un moment în care corpul medical trebuie să își formeze proprii anticorpi, sancționând ferm orice abatere de la responsabilitatea unor medici față de adevăr și față de pacienți. În fața manipulării, nu există neutralitate”, a adăugat ministrul.

Și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan a avertizat, sâmbătă, cu privire la apariția în spațiul public de mesaje și opinii legate de sănătate fără dovezi științifice.

„În ultima perioadă au apărut în spațiul public mesaje și opinii legate de sănătate care nu au la bază dovezi științifice și care pot crea confuzie sau teamă. Unele dintre aceste mesaje sunt promovate chiar de persoane cu pregătire medicală, dar care aleg să ignore cunoștințele fundamentale dobândite în facultatea de medicină și recomandările validate de comunitatea științifică internațională”, a transmis Moldovan, pe Facebook.

„Astfel de informații nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populației: ele pot întârzia prezentarea la medic, pot împiedica un diagnostic corect și la timp și pot afecta succesul tratamentelor”, a avertizat președintele CNAS.

În cursul zilei de sâmbătă, la Brașov, a avut loc o conferință intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală. La eveniment, care a fost transmis live pe mai multe platforme online, au participat mai mulți medici din țară.