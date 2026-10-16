Detensionarea crizei guvernamentale a dus la o revenire a cererii pentru titlurile de stat – Finanțele au atras un mld. lei la un randament de 6,81%

Ministerul Finanțelor a atras aproximativ un miliard de lei joi, la o licitație pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu maturitatea de trei ani, la un randament mediu de 6,81%, sub nivelul pieței secundare, în condițiile în care cererea investitorilor a ajuns la circa 2,5 miliarde de lei, de cinci ori peste suma anunțată inițial, de 500 de milioane de lei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat, într-o postare pe Facebook, că este „una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni”, adăugând că o cerere comparabilă nu a mai fost înregistrată de la începutul anului, înainte de deteriorarea contextului geopolitic internațional din februarie.

În paralel, randamentele titlurilor de stat românești au scăzut în cursul zilei pe piețele relevante. Potrivit ministrului, scăderile au fost de aproximativ 10-15 puncte de bază pentru finanțările în lei și de 5-15 puncte de bază pentru cele în euro și dolari, în funcție de maturitate.

Oficialul a avertizat însă că evoluțiile favorabile trebuie privite cu prudență, întrucât costurile de finanțare reacționează direct la percepția investitorilor asupra stabilității, predictibilității și credibilității politicii fiscal-bugetare.

„Continuitatea deciziilor responsabile și respectarea angajamentelor asumate rămân esențiale”, a transmis ministrul, subliniind că stabilitatea este necesară pentru consolidarea încrederii investitorilor și reducerea durabilă a costurilor de finanțare.

Finanțele au acoperit aproximativ 70% din necesarul net de finanțare din 2026

Rezultatul licitației vine în contextul în care Ministerul Finanțelor a împrumutat de pe piețele interne și externe 185,1 miliarde de lei până la 12 octombrie, echivalentul a aproximativ 70% din necesarul net de finanțare al Guvernului pentru acest an.

Necesarul net de finanțare este estimat la 265 de miliarde de lei în 2026 și include deficitul bugetar, precum și sumele necesare pentru refinanțarea datoriei ajunse la scadență. Gradul de acoperire înregistrat după mai bine de nouă luni din an reflectă dificultățile întâmpinate de România pe fondul șocurilor externe și al prelungirii crizei politice interne.

Din totalul împrumuturilor realizate până la 12 octombrie, 131,12 miliarde de lei au fost atrase de pe piața internă, iar 53,98 miliarde de lei de pe piețele externe. Față de situația de la 10 septembrie, Finanțele au mai atras 9,43 miliarde de lei de pe piața internă și 2,91 miliarde de lei de pe piețele externe.

Finanțarea externă, dependentă de stabilizarea contextului politic

România a atras în acest an 4,7 miliarde de euro de pe piețele internaționale, prin emisiuni în euro și dolari, la care s-au adăugat două miliarde de euro prin plasamente private.

Potrivit informațiilor relatate de Bloomberg după o conferință JPMorgan desfășurată la Londra în septembrie, șeful Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, a indicat că Ministerul Finanțelor ar putea reduce volumul împrumuturilor planificate inițial pentru piețele externe, de 10 miliarde de euro. O nouă emisiune de euroobligațiuni ar urma să fie luată în calcul după instalarea unui guvern cu puteri depline.

În acest context, finanțarea s-a bazat într-o măsură mai mare pe piața internă.

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