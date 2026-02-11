Detalii privind beneficiile concrete din Pachetul de stimulare a investițiilor mari, anunțate de ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a detaliat, într-o postare pe Facebook, mai multe scheme de sprijin incluse în pachetul de stimulare a investițiilor mari, orientate către proiecte cu impact semnificativ asupra productivității, tehnologiilor avansate și capacităților industriale.

Potrivit ministrului, obiectivul principal al acestui pachet este ca România să promoveze „activ oportunitățile de investiții și să ofere investitorilor un cadru predictibil și stimulente avantajoase”.

„România trebuie să promoveze activ oportunitățile de investiții și să ofere investitorilor un cadru predictibil și stimulente avantajoase. Pentru că investițiile mari aduc efecte în lanț: locuri de muncă bine plătite, producție în România, exporturi mai mari și oportunități reale pentru IMM-uri și antreprenorii români, care devin furnizori, parteneri și beneficiari direcți”, a scris oficialul.

Programele detaliate de Nazare:

Proiecte strategice de investiții de minimum 1 miliard lei — pentru investiții productive majore care să ducă la creșterea producției interne, substituirea importurilor, extinderea exporturilor și dezvoltarea regională. Statul va pune la dispoziție un pachet de instrumente ce include granturi, credite fiscale, garanții de stat, bonificații de dobândă și aport de capital.

Sprijin pentru industria prelucrătoare și sectoarele cu deficit comercial — o schemă cu un buget total de 1,05 miliarde euro, adresată investițiilor de minimum 50 milioane lei, menită să stimuleze producția internă în sectoare precum industria farmaceutică sau cea a componentelor electronice, în prezent deficitare din punct de vedere comercial. „Trebuie să producem în România bunuri pe care astăzi le importăm (…) și să reducem dezechilibrele comerciale”, a explicat ministrul.

Tehnologii „zero net” și resurse minerale strategice — proiecte de minimum 75 milioane lei vor primi sprijin prin credite fiscale pe termen de până la șapte ani și garanții de stat, într-un buget de 1,05 miliarde euro. Schema este destinată firmelor care investesc în domenii precum tehnologiile solare, eoliene sau tehnologiile de stocare a energiei, precum și în procesarea materiilor prime critice (de exemplu cobalt sau litiu).

Programul TECHUP ROMANIA — un program dedicat Cercetării, Dezvoltării și Tehnologiilor Avansate, cu proiecte între 5 milioane și 50 milioane lei, care vor fi susținute prin granturi și deduceri fiscale de până la 200% pentru cheltuielile eligibile, dispus pe un buget de 1,05 miliarde euro pentru perioada 2026–2032. Conform anunțului, programul vizează tehnologii precum inteligența artificială, microelectronica, biotehnologia, tehnologiile pentru energie verde și robotică.

Consolidarea capacităților industriale de apărare — o schemă dedicată proiectelor de cel puțin 10 milioane lei, finanțată cu aproximativ 200 milioane euro din fonduri europene, care vizează modernizarea și extinderea industriei de apărare și integrarea furnizorilor locali în lanțurile de aprovizionare europene.

Nazare a subliniat că măsurile vin în completarea unor decizii fiscale adoptate la finalul anului trecut, precum abrogarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și eliminarea taxei pe stâlp din 2027, menite să îmbunătățească mediul economic și să consolideze încrederea investitorilor.

