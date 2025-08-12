Destinațiile preferate de români în această vară: Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca – Agenția de turism Eturia

Destinațiile europene pe care le preferă în această vară românii sunt: Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca, arată datele agenţiei de turism Eturia. De asemenea, Creta, Istanbul, Milano, Lisabona şi Gran Canaria completează lista destinaţiilor rezervate.

Cei mai mulţi dintre turişti caută „zbor+hotel”, iar preţul mediu pentru o vacanţă pe continent ajunge la 1.343 de euro/persoanǎ. Majoritatea rezervă cel puţin trei nopţi şi călătoresc în cuplu, potrivit datelor companiei.

„Românii nu mai merg în vacanţă pentru 2-3 zile. Majoritatea rezervă cel puţin trei nopţi, călătoresc în cuplu şi alocă un buget de peste 1.343 euro/persoană pentru o vacanţă decentă. În cazul familiilor cu copii, suma poate ajunge chiar la 5.500 euro, mai ales pentru destinaţiile din afara Europei”, a comunicat Eturia.

Potrivit agenţiei de turism, cele mai rezervate destinaţii din Europa au fost Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca. „Pentru turiştii români, vara nu începe când se deschid oficial plajele, ci atunci când încep căutările online. Datele Eturia, extrase din platforma sejureuropa.ro, arată că peste 58% dintre căutările de vacanţe au loc în perioada iunie-august, cu un interes crescut pentru oraşe care permit multiple activitǎti, insule spectaculoase, la cateva ore distanţǎ şi pachete cât mai complete”, precizează compania.

În acest an, 75% dintre căutările înregistrate în platforma Eturia sunt pentru varianta ”zbor + hotel”, alegerea potrivită pentru city break-uri şi sejururi la plajă. 20% dintre turişti aleg în căutările lor pachetele clasice, care includ şi transferuri sau asigurări, în timp ce 4% preferă provocarea unui itinerar personalizat, cu mai multe destinaţii.

„Faptul că destinaţii precum Mallorca, Madeira sau Lisabona se numără printre cele mai rezervate vacanţe în Europa arată cât de mult apreciază călătorii combinaţia dintre peisajele deosebite, confort şi preţuri corecte. Vedem tot mai des turişti care, folosind platformele online, îşi construiesc vacanţele pas cu pas, alegând experienţe şi servicii adaptate propriilor dorinţe. Această combinaţie între tehnologie şi consultanţă personalizată le oferă libertatea de a transforma fiecare călătorie într-un moment exact pe gustul lor”, declară Sorin Stoica, CEO Eturia.

Când vine vorba despre descrierea profilului turistului de vacanţe estivale în Europa, Capitala rămâne oraşul de unde cei mai mulţi turişti aleg să plece în vacanţă. 73% dintre căutări au la locul de plecare selectat Bucureştiul, urmat de Cluj (12%), Iaşi (6%), Timişoara (5%) şi, mai timid, Sibiu, Suceava şi Constanţa. Mulţi dintre turişti selectează ca punct de plecare inclusiv capitala Ungariei, Budapesta.

”Aproximativ 10% dintre cei care aleg combinaţia clasică «zbor + hotel» adaugă ulterior experienţe care transformă o simplă călătorie într-o aventură memorabilă: experienţe culinare, bilete la evenimente, tururi de oraş sau chiar bilete de tren pentru escapade de câteva ore. Ce arată asta? Că vacanţa nu se opreşte la rezervare. Mulţi continuă să-şi personalizeze sejurul cu doar câteva zile înainte de plecare, în aeroport sau chiar după ce ajung la destinaţie”, spun reprezentanţii companiei.

