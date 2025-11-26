Deșeurile metalice sunt printre cele mai importante minerale critice din UE, dar pe care le exportă

Industria prelucrătoare și energetică nu pot funcționa fără pământurile rare, un grup de 17 metale indispensabile pentru fabricarea a aproape a orice, de la bateriile auto și smartphone până la turbinele eoliene și convertizoarele catalitice. Deși pământurile rar se găsesc în general în concentrații mici alături de alte minerale, acestea nu sunt tocmai foarte rare, unele precum ceriul fiind mai abundente decât plumbul, de exemplu. Cu toate acestea, doar 1% din pământurile rare sunt reciclate la nivel mondial din cauza complexității proceselor de separare, a concentrațiilor mici, a consumurilor energetice mari și a periculozității tehnologiilor de reciclare. În schimb, metalele critice precum aluminiul și cobaltul au rate de reciclare mult mai mari, apropiindu-se de 100% în unele cazuri.

Și deșeurile de aluminiu au devenit unul dintre cele mai valoroase minerale critice din Europa, blocul comunitar făcând eforturi pentru a se asigura că mai multe materiale reciclabile rămân pe continent. Potrivit șefului UE pentru comerț, Maros Sefcovic, peste un milion de tone de deșeuri de aluminiu pe an părăsesc în prezent Europa, mult prea mult pentru a susține industria locală. Europa este un exportator net de deșeuri de aluminiu, exporturile ajungând la un record de 1,26 milioane de tone în 2024.

Cresc exporturile spre SUA

Creșterea tarifelor SUA pentru importul de aluminiu primar a dus la o creștere a exporturilor de deșeuri din Europa către Statele Unite, în timp ce o parte semnificativă a acestor exporturi – până la 65% – se îndreaptă către țări asiatice, precum China, India și Turcia. Președintele SUA, Donald Trump, a dublat în iunie la 50% tarifele pentru importul de aluminiu primar și oțel, precum și pentru metalul conținut în diverse produse, deșeurile de aluminiu sunt exceptate de la tarifele de import. Cu toate acestea, această tendință este anterioară celei de-a doua administrații Trump. Consultancy Project Blue estimează că exporturile Europei de deșeuri de aluminiu către țări din afara UE au crescut cu o rată anuală de aproximativ 9% între 2018 și 2024.

Europa și-a stabilit obiectivul ca până în 2030 metalele reciclate să satisfacă 25% din cererea de minerale critice a continentului. Europa are nevoie de mai mult aluminiu reciclat, deoarece reciclarea este un proces mult mai puțin intensiv energetic, necesitând doar 5% din energia necesară pentru producția de aluminiu primar. Având în vedere costurile ridicate ale energiei, care obligă multe topitorii europene de aluminiu primar să se închidă, continentul se confruntă cu o lipsă de deșeuri din cauza creșterii exporturilor, ceea ce exacerbează provocarea critică a materiilor prime. Liderii Europei sunt acum îngrijorați că nu vor îndeplini acest obiectiv, European Aluminium estimând că 15% din capacitatea cuptoarelor de reciclare este în prezent inactivă din cauza lipsei de materii prime.

Însă nu toate deșeurile de aluminiu sunt la fel. Deșeurile de înaltă puritate, cum ar fi dozele de băuturi, sunt la mare căutare în Europa și reprezintă un motiv important pentru care Asociația Aluminiului solicită o interdicție imediată de export. Europa reciclează aproximativ 75% din dozele sale de aluminiu pentru băuturi, mult mai mult decât cele 43% din Statele Unite.

Potențialul de reciclare

Potențialul reciclării mineralelor critice și a pământurilor rare este imens. Un studiu anterior a constatat că simpla creștere a ratei de colectare a bateriilor, becurilor și super-magneților ar putea îmbunătăți rata de reciclare a pământurilor rare de la 1%, nivelul actual, la 20-40%. Aceasta ar însemna până la 5% din producția globală de metale rare, sau aproape jumătate din producția anuală din SUA. După cum a declarat Simon Jowitt, profesor asistent la Departamentul de Geoștiințe al UNLV, pentru ArsTechnica, mult peste 40% din pământurile rare ar putea fi reciclate în funcție de gradul de penetrare a vehiculelor electrice sau alte tehnologii moderne.

Însă sunt și dificultăți greu de depășit, deoarece în multe cazuri concentrația de metale valoroase în diversele tipuri de produse este prea mică pentru a face ca reciclarea acestora să fie profitabilă. În multe cazuri fabricile producătoare nu sunt responsabile pentru reciclare, ceea ce înseamnă că este posibil ca nici să nu cunoască compoziția pieselor și subabsamblelor pe care le utilizează.

Pentru reciclarea deșeurilor de aluminiu, a fierului vechi sau recuperarea pământurilor rare din diversele aparate și dispozitive este necesară ieftinirea energiei, în UE costurile de producție fiind mult mai mari decât cele ale concurenței. În plus trebuie relaxate și normele de mediu pentru a permite dezvoltarea industriei.

[newsman_subscribe_widget formid="nzm-container-91885-6936-62e2a1251fbbbf9d28a8dd5a"]

***