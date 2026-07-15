DIICOT: Peste 860 de persoane au primit vechime fictivă în muncă pentru a obține pensii mai mari. 30 de percheziții la Casa de Pensii București și în 7 județe

Procurorii DIICOT și polițiștii realizează miercuri 30 de percheziții în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, într-un dosar privind fraudarea sistemului public de pensii.

Anchetatorii susțin că peste 860 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă, prin introducerea în bazele de date ale ANAF a unor declarații fiscale nereale. Prejudiciul calculat până la finalul anului 2024 se ridică la aproximativ 7 milioane de lei.

Perchezițiile au loc la Casa de Pensii a Municipiului București, la locuințele mai multor persoane și la sediile unor firme și asociații.

Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea unor informații care nu erau destinate publicității.

Gruparea ar fi fost constituită în anul 2018

Printre persoanele vizate de anchetă se află un angajat al unei case de pensii și un expert judiciar.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în București în anul 2018 și ar fi acționat timp de mai mulți ani. Membrii acesteia ar fi introdus online, în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, declarații fiscale D112 care conțineau informații false despre vechimea în muncă și contribuțiile sociale ale unor persoane.

Datele nereale erau apoi folosite de casele de pensii pentru emiterea deciziilor de pensionare sau pentru recalcularea și majorarea pensiilor.

Pentru a crea aceste perioade fictive de muncă, suspecții ar fi folosit asociații nonprofit fără activitate, firme-fantomă și datele de identificare ale unor persoane vulnerabile. Pe numele beneficiarilor erau întocmite documente din care rezulta, în mod fals, că aceștia fuseseră angajați și că pentru ei fuseseră plătite contribuții sociale, au stabilit procurorii DIICOT.

Persoanele interesate să obțină vechime fictivă ar fi plătit între 15.000 și 50.000 de lei pentru aceste servicii.

Prin depunerea declarațiilor false, beneficiarii își creau retroactiv un istoric de muncă și ajungeau să îndeplinească cerințele necesare pentru pensionare sau pentru obținerea unei pensii mai mari. În realitate, aceștia nu ar fi lucrat niciodată la firmele și asociațiile controlate de membrii grupării.

Anchetatorii au stabilit până în prezent că, pe parcursul a cinci ani, a fost creată vechime fictivă pentru peste 860 de persoane.

În cazul a peste 170 de beneficiari, documentele ar fi fost deja folosite pentru emiterea deciziilor de pensionare sau pentru majorarea pensiilor. Prejudiciul produs bugetelor caselor de pensii este estimat la aproximativ 7 milioane de lei, calculat până la 31 decembrie 2024. DIICOT precizează că valoarea pagubei continuă să crească, deoarece unele dintre pensiile stabilite pe baza documentelor false sunt plătite în continuare.

În anumite situații, persoanele vizate ar fi primit pensii mai mari decât cele la care aveau dreptul. În alte cazuri, beneficiarii nu ar fi putut ieși deloc la pensie fără perioadele fictive introduse în documente.

Cum funcționa gruparea

Nucleul grupării ar fi fost format din șapte membri, dintre care doi funcționari publici. Potrivit anchetatorilor, grupul nu avea un lider și nici o ierarhie clară, membrii colaborând între ei și având roluri interdependente.

Alți 13 suspecți ar fi sprijinit activitatea grupării, ocupându-se de găsirea firmelor și asociațiilor care puteau fi folosite, identificarea beneficiarilor, întocmirea documentelor și colectarea banilor.

Membrii grupării ar fi introdus și validat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date care atestau în mod fals calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale. Ulterior, aceștia verificau dacă informațiile deveniseră vizibile în bazele de date.

Potrivit DIICOT, suspecții stabileau și modul în care urmau să fie plătite serviciile, colectau banii și ofereau consultanță juridică în domeniul dreptului muncii și al asigurărilor sociale persoanelor care doreau să obțină vechime fictivă.

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