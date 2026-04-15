Desant românesc la Washington – miniștrii cu portofolii economice sunt în SUA: Parteneriat consolidat cu Exim Bank US pentru finanțarea investițiilor strategice din energie și infrastructură

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că a avut nouă întâlnire, la Washington, cu John Jovanovic, CEO-ul Exim Bank US, în continuarea discuțiilor începute anul trecut privind finanțarea unor proiecte strategice pentru România.

Potrivit ministrului, obiectivul principal în dialogul cu Exim Bank US este accelerarea proiectelor deja începute și pregătirea unor noi investiții majore, în special în domeniul energiei – un sector esențial pentru securitatea economică a României și a întregii regiuni, după cum a punctat Nazare.

O delegație românească extinsă se află zilele acestea la Washington, în SUA, pentru reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale.

”Parteneriat consolidat cu US Exim Bank: finanțare americană pentru noi proiecte strategice în energie și infrastructură. O nouă întâlnire la Washington cu John Jovanovic, CEO al US Exim Bank, în continuarea discuțiilor începute anul trecut, privind finanțarea unor proiecte strategice pentru România. Reluarea discuțiilor confirmă că România este considerată un partener serios și predictibil, iar oportunitățile de proiecte comune promovate de România sunt privite cu interes real de partea americană”, a scris Nazare pe Facebook.

Delegație românească extinsă la Washington – toți miniștri cu portofolii economice sunt în SUA

Potrivit ministrului, direcțiile prioritare ale parteneriatului cu Exim Bank US au fost reconfirmate.

”Am reconfirmat împreună direcțiile prioritare: continuarea finanțării proiectelor nucleare, inclusiv modernizarea unităților existente și dezvoltarea de noi capacități, dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, inclusiv proiectul Coridorului Vertical, în care România are un rol major pentru securitatea energetică regională, sprijin pentru investiții în infrastructură și industrie, prin mecanisme de garantare și finanțare oferite de partea americană, identificarea de noi instrumente de finanțare comune, inclusiv prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare din România, care poate deveni un vehicul important pentru proiecte realizate împreună cu parteneri strategici”, arată Alexandru Nazare, citat de News.ro.

El menționează că proiectele discutate nu sunt doar despre infrastructură energetică, ci înseamnă energie mai sigură și mai accesibilă pentru populație și economie, stabilitate economică pe termen lung și poziționarea României ca hub energetic regional, inclusiv în contextul reconstrucției Ucrainei și al dezvoltării regiunii Mării Negre

”Am subliniat în discuții că România are astăzi o abordare pragmatică și orientată spre rezultate, iar parteneriatul cu instituții precum US Exim Bank este esențial pentru a transforma proiectele mari în investiții concrete. Continuăm să construim parteneriate care aduc finanțare reală și proiecte concrete pentru România. În perioada următoare, vom continua lucrul pentru ca aceste proiecte să avanseze cât mai rapid și să producă rezultate vizibile pentru economie”, a mai transmis Nazare.

