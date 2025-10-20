cursdeguvernare

luni

20 octombrie, 2025

Europa & Lumea

Desant diplomatic american în Israel, pentru susținerea acordului de pace cu Hamas – Jared Kushner și Steve Wittkoff s-au întâlnit cu premierul Netanyahu – JD Vance este așteptat marți

De Iulian Soare

20 octombrie, 2025

Consilierul prezidențial american Jared Kushner și emisarul Steve Wittkoff au ajuns în Israel și au avut deja, luni, o întrevedere cu premierul Benjamin Netanyahu, pentru a se asigura că armistițiul cu Hamas rămâne în vigoare.
Marți este așteptată vizita vicepreședintele SUA, JD Vance.

„Prim-ministrul Netanyahu s-a întâlnit astăzi cu trimisul special Steve Witkoff și cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, pentru a discuta despre evoluțiile și noutățile din regiune”, a declarat jurnaliștilor Shosh Bedrosian, purtătorul de cuvânt al biroului prim-ministrului Netanyahu, potrivit presei israeliene.

Israelul a lansat duminică o serie de lovituri aeriene și a întrerupt toate ajutoarele către Gaza „până la noi ordine”, după un atac aportat al Hamas, într-o escaladare care a marcat cea mai gravă amenințare de până acum la adresa fragilului armistițiu din teritoriul devastat.


Donald Trump a dat asigurări că încetarea focului este încă în vigoare. Bombardamentele au fost prezentate ca răspuns la încălcare armistițiului de către Hamas, acuzație negată de mișcarea palestiniană.

Apărarea civilă din Gaza a transmis că loviturile israeliene de duminică au ucis cel puțin 45 de palestinieni, printre care civili și un jurnalist. Duminică seara, armata israeliană a anunțat că încetează loviturile și reia aplicarea încetării focului. Ea a anunțat de asemenea moartea a doi soldați la Rahah, în sudul enclavei.

„Administraţia rămâne concentrată pe punerea în aplicare a acordului de pace şi colaborăm intens cu partenerii noştri în acest sens. Nu vom da detalii despre discuţiile diplomatice private în curs”, a declarat un oficial american pentru CNN.

Cel mai probabil, oficialii americani vor face presiuni pentru începerea celei de-a doua faze a planului de pace în 20 de puncte al președintelui Trump.

În cea de-a doua fază a încetării focului, așa cum este detaliat în plan, Hamas va fi obligat să se dezarmeze și să cedeze guvernarea Gazei unui comitet tehnocratic supravegheat de un organism internațional de tranziție.

(Citește și: Liderul militar al rebelilor houthi din Yemen, ucis într-un atac israelian)


***

Liderii E3 – Marea Britanie, Germania și Franța – cer Israelului să înceteze imediat „catastrofa umanitară” din Gaza/ Pozițiile capitalelor europene în privința recunoașterii statului palestinian

Presă: Premierul Netanyahu ar intenționa să anexeze Gaza – Planul ar avea și acceptul lui Donald Trump

