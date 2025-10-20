Desant diplomatic american în Israel, pentru susținerea acordului de pace cu Hamas – Jared Kushner și Steve Wittkoff s-au întâlnit cu premierul Netanyahu – JD Vance este așteptat marți

Consilierul prezidențial american Jared Kushner și emisarul Steve Wittkoff au ajuns în Israel și au avut deja, luni, o întrevedere cu premierul Benjamin Netanyahu, pentru a se asigura că armistițiul cu Hamas rămâne în vigoare.
Marți este așteptată vizita vicepreședintele SUA, JD Vance.
„Prim-ministrul Netanyahu s-a întâlnit astăzi cu trimisul special Steve Witkoff și cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, pentru a discuta despre evoluțiile și noutățile din regiune”, a declarat jurnaliștilor Shosh Bedrosian, purtătorul de cuvânt al biroului prim-ministrului Netanyahu, potrivit presei israeliene.
Israelul a lansat duminică o serie de lovituri aeriene și a întrerupt toate ajutoarele către Gaza „până la noi ordine”, după un atac aportat al Hamas, într-o escaladare care a marcat cea mai gravă amenințare de până acum la adresa fragilului armistițiu din teritoriul devastat.
Donald Trump a dat asigurări că încetarea focului este încă în vigoare. Bombardamentele au fost prezentate ca răspuns la încălcare armistițiului de către Hamas, acuzație negată de mișcarea palestiniană.
Apărarea civilă din Gaza a transmis că loviturile israeliene de duminică au ucis cel puțin 45 de palestinieni, printre care civili și un jurnalist. Duminică seara, armata israeliană a anunțat că încetează loviturile și reia aplicarea încetării focului. Ea a anunțat de asemenea moartea a doi soldați la Rahah, în sudul enclavei.
„Administraţia rămâne concentrată pe punerea în aplicare a acordului de pace şi colaborăm intens cu partenerii noştri în acest sens. Nu vom da detalii despre discuţiile diplomatice private în curs”, a declarat un oficial american pentru CNN.
Cel mai probabil, oficialii americani vor face presiuni pentru începerea celei de-a doua faze a planului de pace în 20 de puncte al președintelui Trump.
În cea de-a doua fază a încetării focului, așa cum este detaliat în plan, Hamas va fi obligat să se dezarmeze și să cedeze guvernarea Gazei unui comitet tehnocratic supravegheat de un organism internațional de tranziție.
