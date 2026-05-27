SUA au anunțat aliații că își vor reduce contribuțiile militare la NATO. Der Spiegel: Europenii, luați prin surprindere de amploarea reducerilor

Statele Unite au informat aliații europeni că intenționează să își reducă semnificativ contribuțiile militare la NATO, cerându-le să acționeze rapid pentru a acoperi deficitul, relatează publicația germană Der Spiegel.

Alexander Velez-Green, consilier principal și emisar al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, i-a informat pe aliați cu privire la aceste planuri în cadrul unei reuniuni desfășurate săptămâna trecută la sediul NATO de la Bruxelles.

Oficialii europeni ar fi fost luați prin surprindere de amploarea reducerilor planificate de administrația Trump, scrie Der Spiegel.

Reducerea ar viza numărul de drone, avioane de luptă, aeronave de realimentare în aer, bombardiere strategice, precum și nave de război, submarine și alte mijloace navale disponibile pentru desfășurare în caz de conflict.

Forțele Armate ale SUA vor aloca mult mai puține capabilități pentru NATO în caz de conflict – SUA pivotează spre Asia

Conform surselor Der Spiegel, contribuția SUA cu avioane de luptă pentru forțele din Europa ar urma să fie redusă cu aproximativ o treime. În același timp, SUA urmăresc să furnizeze doar jumătate din numărul de bombardiere strategice angajate ca fiind disponibile în prezent.

Marina americană ar urma, de asemenea, să pună la dispoziția NATO mai puține distrugătoare, iar SUA nu mai intenționează să furnizeze niciun submarin Alianței.

Spiegel îl citează pe emisarul american Alexander Velez-Green, care ar fi făcut afirmațiile în cadrul reuniunii NATO, ținută cu ușile închise.

În urma acestor schimbări, Europa ar fi obligată să asigure propriile drone de recunoaștere, în timp ce SUA intenționează să reducă semnificativ furnizarea de modele înarmate.

SUA ar urma să ofere mai multe detalii privind forțele disponibile Europei la începutul lunii iunie, potrivit Spiegel.

O purtătoare de cuvânt a NATO a declarat pentru Spiegel că a existat o „dependență excesivă” de SUA în planificarea forțelor NATO și că, pe măsură ce Europa și Canada investesc mai mult în apărare, responsabilitățile militare din cadrul Alianței pot fi reorganizate.

***