Der Spiegel: Emmanuel Macron i-ar fi avertizat pe liderii europeni și pe Zelenski că SUA ar putea trăda Ucraina la negocierile cu Rusia

Președintele francez Emmanuel Macron ar fi avertizat liderii europeni că „există posibilitatea ca SUA să trădeze Ucraina în privința teritoriului, fără clarificări privind garanțiile de securitate”, a relatat revista germană Der Spiegel, citând o notă divulgată dintr-o convorbire recentă.

Publicația susține că a obținut o notă în limba engleză care rezumă convorbirea. Potrivit sursei citate, Macron a vorbit despre momentul tensionat din cadrul discuțiilor ca fiind „un mare pericol” pentru Zelenski, iar cancelarul german Friedrich Merz a adăugat că liderul ucrainean – care a participat și el la convorbire – trebuie să fie „foarte atent”.

„Ei se joacă atât cu voi, cât și cu noi”, ar fi spus Merz, potrivit sursei citate, iar revista a concluzionat că aceasta era o referire la misiunea lui Steve Witkoff la Moscova.

Revista a afirmat că și alți lideri și-au exprimat îngrijorarea, președintele finlandez Alexander Stubb din Finlanda spunând, potrivit relatărilor, „nu trebuie să-i lăsăm pe Ucraina și Volodimir singuri cu acești oameni”.

Chiar și secretarul general al NATO, Mark Rutte, care în public îl laudă foarte mult pe Trump, ar fi spus că este de acord cu Alexander „că trebuie să-l protejăm pe Volodimir”.

Der Spiegel a informat că a vorbit cu mai mulți participanți la convorbire, care au confirmat că aceasta a avut loc, iar doi dintre ei ar fi spus că citatele au fost „reproduse cu acuratețe”.

Un purtător de cuvânt al lui Zelenskyy a refuzat să comenteze, la fel și biroul lui Merz, în timp ce Palatul Élysée a contestat citatele atribuite lui Macron.

O nouă rundă de negocieri, în Florida

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, se va întâlni joi, la Miami, cu şeful Consiliului Naţional de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, pentru discuţii, a confirmat Casa Albă. Întâlnirea are loc după ce Witkoff a petrecut aproape cinci ore cu preşedintele rus Vladimir Putin la Moscova, marţi, negocieri care, potrivit Kremlinului, nu au dus la „niciun compromis” privind încheierea războiului din Ucraina.

Președintele american Donald Trump a declarat că Witkoff şi Kushner l-au informat despre discuţiile de la Kremlin prin telefon şi i-au spus că impresia lor despre Putin era că „ar dori să încheie un acord”.

Cu toate acestea, Trump a afirmat că nu este clar ce se va întâmpla în continuare. „Nu vă pot spune ce a rezultat din acea întâlnire, deoarece este nevoie de doi pentru a dansa un tango”, a spus Trump, fără a da mai multe detalii.

