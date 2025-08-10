cursdeguvernare

luni

11 august, 2025

Europa & Lumea

Deputatul PSD Marius Budăi își îndeamnă colegii din Moldova să voteze următoarea moțiune de cenzură, dacă lucrările la autostrăzile A7 și A8 vor fi sistate

De Vladimir Ionescu

10 august, 2025

Deputatul PSD Marius Budăi (foto) afirmă că parlamentarii din județele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moțiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcție a autostrăzilor A7 și A8 vor fi sistate.

Budăi a postat, duminică, un mesaj pe Facebook în care ăi cere premierului Ilie Bolojan să ofere clarificări publice cu privire la proiectele de investiții în infrastructura rutieră din Moldova. „Observ că, în loc să ne unim cu toții, mă refer aici la parlamentarii din Moldova, în jurul a două proiecte atât de importante pentru zona noastră și anume autostrăzile A7 și A8, un domn parlamentar de la USR preferă atacul politic. Eu cred că ar trebui să pună umărul la sprijinirea acestor proiecte vitale pentru dezvoltarea regiunii, nu să-i atace pe cei care le susțin!”, scrie deputatul PSD.

Și continuă spunând că Moldova nu poate fi tratată „la și altele”. „În acest context, dar și în urma ultimelor discuții din interiorul guvernului cu privire la continuarea și prioritizarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 și A8, fac apel către toți parlamentarii din Moldova:

  1. să comunicăm cu toții public susținerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră;
  2. ⁠să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 și A8;
    și, dacă nu suntem mulțumiți de răspunsul primit,
  3. să votăm următoarea moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului!

Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele, nu doar în vest la dumneavoastră acasă!”, se mai arată în mesajul deputatului.

Biroul Permanent al PSD a fost convocat în ședință de urgență, pentru luni, ca să discute situația creată în coaliție de partenerul USR, care s-a opus organizării funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu, a anunțat, pe Facebook, liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

(Citește și Sorin Grindeanu convoacă ședință a conducerii PSD – trebuie „evaluat impactul” pe care-l are asupra „funcționării coaliției” poziționarea USR împotriva funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu)

***


