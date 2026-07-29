Sesiunea extraordinară – Deputații au votat reglementări ce salvează 4 mld. euro din PNRR. Lista legilor care pleacă la promulgare

Deputații au votat miercuri mai multe reglementări privind jaloane PNRR ce însumează aproape patru miliarde de euro, conform liderului PSD, Sorin Grindeanu. Conform calculelor șefului grupului liberalilor din camera Deputaților, Gabriel Andronache, suma totală salvată miercuri este de 6,7 miliarde de euro, întrucât fondurilor PNRR li se adaugă și cele cuprinse în legislația SAFE adoptată.

”Am votat în Camera Deputaţilor cinci jaloane esenţiale care înseamnă bani europeni pentru continuarea autostrăzilor, spitalelor şi şcolilor din România. Parlamentul şi-a îndeplinit rolul constituţional şi a făcut ceea ce premierul şi Guvernul demis nu au fost în stare. Le mulţumesc tuturor colegilor mei – indiferent de culoarea politică, pentru că au înţeles să pună România deasupra intereselor politice de partid”, a anunțat Sorin Grindeanu, președintele acestui for legislativ, la finalul voturilor în plen.

Cele cinci proiecte privind PNRR:

Codul Administrativ – merge la promulgare

Legea privind bonusurile acordate angajaţilor din ANAF şi VAMĂ – pleacă la promulgare

Legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire și Codul Urbanismului pleacă la Senat, forul decizional în cazul lor.

De asemenea, a fost votată Legea integrităţii şi aceasta merge la Senat.

”Aici a fost o luptă cu cei de la USR care făcuseră de fapt o contra-reformă şi ciuntiseră ANI de atribuţii. Am readus în comisii această lege în limitele cerute de ANI şi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. În plus – am readus transparenţa în ceea ce priveşte averile demnitarilor. Iar aşa cum am promis ieri – mi-am publicat declaraţia de avere şi de interese pe site-ul Partidului Social Democrat. Şi îi invit pe toţi decidenţii politici să facă asta”, a declarat Sorin Grindeanu.

”Având în vedere că este un Guvern cu puteri limitate, această lege trebuia depusă în Parlament – ceea ce s-a întâmplat într-un final abia ieri. Îl asigur pe Ilie Bolojan că aşa cum am salvat aproape 4 miliarde de euro în această săptămână, vom mai salva încă 1 miliard de euro prin adoptarea acestei legi”, a explicat Grindeanu.

Proiectul privind declararea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, reducerea accizei la motorină şi limitarea exporturilor

„Tocmai a fost votat un proiect extrem de important, şi anume declararea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, reducerea acciziei la motorină, limitarea exporturilor de motorină, limitarea adaosului comercial şi supraimpozitarea profiturilor excepţionale, în materie de carburanţi. Acest lucru ar trebui să ducă la o reducere a preţului final pentru consumatorii privaţi, dar şi pentru companiile din ţara noastră”, a a anunțat miercuri dimineața Bogdan Ivan, după votul din plenul Camerei Deputaţilor.

Proiectul de Lege privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuţiei de solidaritate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de protecţie a economiei, populaţiei şi de funcţionare a pieţei energiei a fost adoptat cu 293 de voturi pentru, 2 abţineri şi unul nu votează.

Reglementarea prevede:

declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere

reducerea temporară a accizei la motorină şi a cotei de TVA aplicabile pentru benzină şi motorină în segmentul rafinare şi vânzare en-gros şi cu amănuntul la 19%

reglementarea contribuţiei de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea ţiţeiului şi a produselor energetice obţinute din prelucrarea ţiţeiului extras de pe teritoriul României

instituie unele măsuri cu privire la exportul de motorină, care se va putea realiza „doar cu acordul ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi ministerului de resort”

„introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conţinutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piaţă de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecţie”.

Legea pleacă la promulgare, împreună cu reglementarea ce prelungește cota redusă de TVA de 9% la locuințe până la 30 septembrie 2026 (ca urmare a blocajului de la Cadastru), pentru cei cu avans achitat până la 31 iulie 2025.

Codul Urbanismului prevede şi aplicarea referendumului privind emiterea de către PMB a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire. Valoarea jalonului PNRR – 972 mil. euro

Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor (CATUC) este o reformă esenţială pentru modernizarea legislaţiei din domeniu şi pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR.

„Codul Urbanismului aduce simplificări substanţiale în domeniul construcţiilor, dar şi rigoare şi responsabilitate pentru instituţiile publice implicate. Digitalizăm procesele de avizare, legea oferă siguranţă în amenajarea localităţilor în care trăim, şi înseamnă 972 de milioane de euro din fonduri nerambursabile, pe care România nu le va pierde prin adoptarea acestui jalon inclus în PNRR”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Noul cod introduce digitalizarea proceselor de avizare, reducând timpul şi birocraţia, dar aduce şi taxe pentru marii dezvoltatori.

De asemenea, simplifică avizarea pentru construcţiile de până la 50 de metri pătraţi din mediul rural, introducând procedura de notificare a autorităţilor locale, cu un termen scurt de 15 de zile.

Prevede aplicarea referendumului din Bucureşti, astfel că, de la 1 noiembrie 2028, toate certificatele de urbanism şi toate autorizaţiile de construire vor fi emise de către Primăria Municipiului Bucureşti. Proiectul de act normativ a fost trimis Senatului spre adoptare şi, după un vot favorabil, intră în vigoare la 15 zile de la promulgare.

Digitalizare, simplificări şi mai puţină birocraţie

Codul Urbanismului aduce digitalizare, iar în acest sens va fi implementată o platformă digitală naţională pentru emiterea certificatelor de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor de construire, printr-un ghişeu unic, reducând termenul de autorizare la aproximativ 65 de zile, de la 4-8 luni, cum este în prezent, arată Ministerul Dezvoltării.

Zonele urbane şi mediul rural

În marile oraşe, dezvoltatorii mari, care construiesc peste 500 de unităţi locative, vor contribui la infrastructura edilitară locală prin plata unei taxe, din care se vor putea construi grădiniţe, creşe, şcoli şi alte investiţii în infrastructura pentru viitorii locatari. Codul Urbanismului nu modifică legislaţia spaţiilor verzi, prevederile legate de protejarea acestora se menţin în vigoare. Astfel, spaţiile verzi nu vor fi diminuate, precizează reprezentanţii ministerului.

Simplificarea avizării pentru anumite construcţii din mediul rural, pentru care se introduce procedura de notificare a autorităţilor locale, cu un termen scurt de 15 de zile, reducând birocraţia şi timpul de aprobare. Astfel, se vor putea construi mai simplu garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară şi anexe care nu depăşesc 50 mp, doar în mediul rural şi în afara zonelor metropolitane.

O locuinţă unifamilială pentru folosinţă proprie, cu parter şi până la 150 de metri pătraţi, va putea fi construită, în mediul rural, pe bază de proiecte proprii, întocmite de către specialişti, sau proiecte tip puse la dispoziţie de autorităţile locale, fiind elaborat un catalog de proiecte tip separat pe regiunile istorice, pe baza unor concursuri şi finanţări în colaborare cu Ministerul Dezvoltării şi Ordinul Arhitecţilor.

Litoralul Românesc

Pentru litoralul românesc, CATUC prevede obligativitatea elaborării în maximum un an şi aprobarea în cel mult cinci ani a unei reglementări specifice zonei.

Amenajarea localităţilor

Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor (CATUC) prevede reducerea semnificativă a termenelor de avizare în cazul construcţiilor şi al investiţiilor publice, dar şi al planurilor urbanistice.

Astfel, Planurile Urbanistice Generale (PUG) vor fi avizate în 6-12 luni, faţă de 3-5 ani în prezent, cele zonale vor putea fi aprobate în aproximativ 7,5 luni, iar Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) vor deveni proceduri simplificate, cu termene de adoptare de 1-2 săptămâni.

Studiile de fezabilitate, necesare construcţiilor, se vor putea realiza în 2-3 săptămâni în loc de 3-6 luni, cum este în prezent, conform unor indicatori stabiliţi de Ministerul Dezvoltării, iar, pe parcursul execuţiei lucrărilor, rămâne în vigoare proiectul tehnic. Cei care solicită autorizaţii de construire vor plăti o singură taxă pentru aceste documente.

Construcţii mai sigure, localităţi bine planificate

De asemenea, legea prevede introducerea Registrului Naţional al Construcţiilor, noi reglementări pentru certificarea firmelor din construcţii menite să asigure creşterea calităţii în domeniu, dar şi simplificarea procedurilor pentru lucrări de mică amploare. Proiectanţii şi toţi specialiştii implicaţi în avizare vor avea răspundere legală conform noului Cod.

În domeniul investiţiilor publice, noua lege rezolvă problemele semnalate în sistem care conduceau la întârzieri. Astfel, arată sursa citată, studiile de fezabilitate vor fi realizate mai rapid, pe baza unor indicatori de referinţă, reducând semnificativ durata de pregătire a proiectelor.

Vot final pe mecanismul de recompensare a performanţei personalului ANAF şi de la Vamă cu atribuţii în colectarea veniturilor la buget

Proiectul de Lege privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanţei pentru personalul autorităţilor administraţiei fiscale şi vamale care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor cu atribuţii în colectarea veniturilor bugetului general consolidat, precum şi pentru modificarea unor acte normative a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Documentul prevede instituirea unui mecanism anual de recompensare financiară a personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al Autorităţii Vamale Române, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă specifici activităţii fiecăreia, precum şi acordarea unor stimulente financiare personalului care contribuie la constatarea şi încasarea unor creanţe rezultate din activitatea de control fiscal şi vamal.

Indicatorii-cheie se vor aproba prin ordin al ministrului finanţelor.

Valoarea totală a sumelor acordate cu titlu de recompensă financiară acordată într-un an calendaristic la nivelul ANAF, respectiv al Autorităţii Vamale Române, nu va putea depăşi 12% din sumele prevăzute pentru cheltuielile cu salariile de bază în bugetul aprobat al Agenţiei, respectiv al Autorităţii, pentru anul respectiv.

Acordarea primei de carieră didactică pentru susţinerea în cariera didactică a personalului din învăţământ

A mai fost adoptat proiectul de lege privind acordarea primei de carieră didactică pentru susţinerea în cariera didactică a personalului din învăţământul preuniversitar de stat, cadre didactice, didactice auxiliare, aflate în activitate în anul şcolar 2025-2026.

Prima de carieră didactică se acordă sub forma unei măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, are o valoare nominală de 1.500 lei net, care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, într-un procent de minimum 65%, cheltuieli privind cărţi de specialitate, alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, precum şi alte cheltuieli necesare derulării actului educaţional, în legătură directă cu activitatea didactică.

Numărul estimat de beneficiari care pot beneficia de măsurile de susţinere este de 275.850, iar bugetul alocat este de 413.778,66 lei, se arată în raportul comisiilor de buget şi învăţământ.

De asemenea, Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind reforma sănătății, cu un amendament care privește deblocarea posturilor din sănătate, amendament care trecuse de comisiile de specialitate.

S-au înregistrat 237 de voturi ‘pentru’, 11 împotrivă și 40 de abțineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 652 din Legea nr. 95/2006, în vederea extinderii protecției juridice, prin transpunerea infracțiunii de ultraj asupra personalului medico-sanitar, respectiv asupra personalului medical și auxiliar, indiferent de forma de exercitare a profesiei și de unitatea medicală în care își desfășoară activitatea. Totodată, intervenția legislativă vizează măsuri menite să protejeze integritatea și siguranța angajaților din domeniul sănătății, să consolideze statutul profesional și să asigure aplicarea unitară a legii în toate unitățile medicale.

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