Deputații au votat ajutor pentru crescătorii de porci, pentru a compensa scumpirea combustibililor și îngrășămintelor

Plenul Camerei Deputaţilor a votat, vineri, în calitate de for decizional, cu 246 de voturi ”pentru” un proiect de lege pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat destinat susţinerii activităţii crescătorilor din sectorul suin, în anul 2026.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 11.540.120 euro ,echivalentul în lei al sumei de 58.800.373,436 mii lei, şi se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2026.

„De îndată ce reglementările europene au permis acest lucru, am elaborat programele de sprijin pentru cele două sectoare aflate în dificultate – sectoarele suin şi bovin – deoarece fermierii au nevoie de ajutor imediat. De aceea am solicitat în mod constant ca Parlamentul să adopte cât mai repede, în sesiune extraordinară, aceste proiecte de lege. Decizia de astăzi înseamnă că putem oferi un sprijin financiar concret fermierilor. Totodată, prin cel de-al treilea proiect de lege, iniţiat tot de noi şi adoptat astăzi, punem pe baze noi măsurile de combatere a pestei porcine africane, asigurând astfel condiţiile necesare pentru dezvoltarea pe termen lung a sectorului suin”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna.

Tánczos Barna a precizat că următorul pas este sprijinirea crescătorilor de ovine: „Săptămâna viitoare vom depune în Parlament un pachet de măsuri similar pentru sectorul ovin, care între timp întâmpină dificultăţi majore.”

Proiectul vizează perioada 1 martie – 31 decembrie 2026, în contextul crizei generate de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, în scopul compensării parţiale a pierderilor provocate de creşterea costurilor îngrăşămintelor şi combustibililor.

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor, crescători de suine, pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare deţinută de beneficiar în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026, în funcţie de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrăşat şi/sau animale de reproducţie, respectiv scroafe şi/sau scrofiţe montate, cu scopul de a menţine activitatea economică.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru întreprinderea care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.

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