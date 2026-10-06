BET continuă raliul, după desemnarea noului premier, dar cu o viteză mai mică – Leul reîncepe să piardă teren, dobânzile au revenit ușor pe creștere, ROBOR în stagnare

Indicele BET a crescut ușor în ședința bursieră de marți, cu +0,7%, într-o ședință mai liniștită după patru zile puternic pozitive, din care cea de luni a adus un avans zilnic de +4,1%.

În același timp, euro a atins un nou maxim istoric marți, în raport cu leul: BNR a anunțat la fixingul de la ora 13:00, un curs oficial de 5,3527 lei/euro, în creștere față de nivelul de 5,3306 lei/euro publicat luni.

Totodată, dobânzile la titlurile de stat românești au revenit pe creștere: randamentul titlurilor de stat românești pe 10 ani a crescut la 7,29%, după ce în cursul dimineții a atins chiar 7,42%.

În plus, ROBOR la 3 luni a stagnat din nou la 6,11%, pentru a treia zi la rând, semn pozitiv pentru lichiditatea bancară, după ce a avut săptămâna trecută mai multe zile cu creșteri în salturi – care a arătat tensionarea condițiilor de lichiditate de pe piață, pe fondul volatilității în creștere de pe piețe.

Mișcările vin după detensionarea de luni, după ce S&P a menținut ratingul României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.

BET a depășit marți, în deschidere, banda Bollinger superioară, după care a dat înapoi din avans. Ar putea urma mai multe zile de pauză

BET a încheiat astfel ziua de marți la 33.891 puncte, a doua zi cu închidere peste media mobilă simplă de 20 de zile (20DSMA), situată la 32.277 puncte – o închidere peste acest nivel reprezintă o dezvoltare puternic pozitivă pentru revenirea actuală, anunțată de CursDeGuvernare.ro săptămâna trecută, luni și marți – LINK AICI și AICI.

Aceasta a fost a cincea zi de creștere consecutivă pentru referința pieței locale.

În deschiderea ședinței de marți, BET a urcat peste banda Bollinger superioară (34.095 puncte), după care a dat înapoi din avans, evoluție ce indică o posibilă epuizare pe termen scurt a ”momentum”-ului actualului raliu și care prefigurează mai multe posibile zile de pauză și de evoluție laterală. BET a avut totuși un nou puseu de creștere pe finalul ședinței de tranzacționare.

După decizia de rating a agenției Standard & Poor’s, relevante pentru direcția bursei sunt șansele de învestire a noului premier desemnat Luca Niculescu, care are 10 zile să obțină susținerea partidelor parlamentare din fosta Coaliție PSD-PNL-USR-UDMR.

Merită notat că BET a corectat deja o bună parte din avansul masiv din ultimele 18 luni și, în cazul în care raliu pierde ”momentum”, se poate prefigura continuarea corecției actuale ”prin timp” (nu prin scăderea prețurilor), la fel ca după alegerile anulate din final de 2024 – piața locală e posibil să fi intrat într-o perioadă mai îndelungată de consolidare, pentru ”digerarea” în timp (evoluție laterală în următoarele săptămâni/luni) a raliului masiv pornit în luna mai 2025, după alegerea unui nou președinte.

De notat că contextul politic rămâne în continuare unul tensionat, nefiind clară soluția de ieșire din criza politică ce ține de 5 luni, fiind în același timp urgentă nevoie de instalarea unui nou Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară, să închidă PNRR-ul și să pregătească/adopte bugetul pe 2027.

Declinul recent al bursei a venit și într-o perioadă cu o evoluție slabă a economiei românești (stagflație), caracterizată inclusiv de instabilitate politică și de lipsa unui consens politic pentru formarea unui guvern, care va avea în continuare misiunea dificilă de a reduce deficitul bugetar de la nivelul de 6% din PIB din acest an la sub 3% în următorii ani.

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