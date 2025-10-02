Departamentul Energiei din SUA anulează subvenții de 8 mld. dolari pentru proiecte de energie verde

Departamentul Energiei din SUA a anulat alte subvenții însumând 7,6 miliarde de dolari pentru proiecte energetice aprobate de fosta administrație democrată, pe motiv că acestea nu ar aduce beneficii palpabile pentru americani, relatează Reuters.

Într-un comunicat emis miercuri seară, Departamentul Energiei a anunțat că va anula 321 de granturi de la buget pentru dezvoltarea a 223 de proiecte. Nu a enumerat proiectele, dar a spus că granturile au fost acordate de șase birouri de agenții responsabile pentru energie curată, eficiență, implementarea rețelelor, cercetare avansată, producție și combustibili fosili. „Președintele Trump a promis să protejeze banii contribuabililor și să extindă aprovizionarea Americii cu energie accesibilă, fiabilă și sigură”, a declarat secretarul pentru Energie, Chris Wright, într-un comunicat. „Anulările de astăzi respectă acest angajament. Fiți siguri, Departamentul pentru Energie va continua să revizuiască acordările pentru a se asigura că fiecare dolar este folosit de poporul american.”

„Încă din prima zi, Departamentul Energiei a demarat analiza și revizuirea unor finanțări de miliarde de dolari, multe dintre ele fiind aprobate pe repede înainte în ultimele zile ale administrației Biden, și nu au o documentație conformă oricărui standard de afaceri rezonabil”, a declarat secretarul Energiei, Chris Wrught.

Departamentul Energiei a comunicat că 26% din toate proiectele anulate au primit finanțare în scurta perioadă dintre ziua alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 și ziua instalării noii administrații la Casa Albă, în ianuarie.

„Președintele Trump a promis să protejeze banii contribuabililor și să asigure aprovizionarea Americii cu energie accesibilă, fiabilă și sigură. Anulările de astăzi respectă acest angajament. Fiți siguri, Departamentul Energiei va continua să revizuiască toate granturile pentru a se asigura că fiecare dolar este cheltuit în folosul poporului american”, a adăugat Wright.

Aceasta nu este prima anulare de proiecte de la preluarea mandatului de către noua administrație. La începutul acestui an, Departamentul Energiei a anulat alte 24 de proiecte energetice în valoare de peste 3,7 miliarde de dolari, finanțare guvernamentală. Lista includea și un proiect propus de Exxon pentru producerea de hidrogen cu emisii reduse de carbon la o instalație nouă de pe o platformă petrochimică proprie.

Între timp, suspendarea activității guvernamentale, după neaprobarea bugetului, a blocat lucrul la dosarele pentru noi proiecte eoliene și fotovoltaice, deși pentru contractele de leasing în cazul exploatărilor de petrol și gaze naturale se continuă procedurile de aprobare, potrivit Biroului de Management al Energiei Oceanice. Agenția a declarat că va folosi fondurile proprii de care dispune, pentru a menține activitatea de analiză la „proiecte energetice convenționale prioritare”, inclusiv forajele offshore în Golful Mexic și Alaska, chiar dacă peste 70% din personalul său este în șomaj tehnic.