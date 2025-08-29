Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina

Departamentul de Stat american a aprobat vânzarea de arme în valoare de 825 de milioane de dolari către Ucraina, a anunțat Agenția pentru cooperare în domeniul apărării și securității (DSCA).

Pachetul include rachete cu rază extinsă de acțiune și echipamentul conex solicitat de Kiev. Așa cum este procedura obișnuită în cazul vânzărilor de arme, Congresul a fost informat despre acest contract, a precizat DSCA. „Vânzarea propusă va sprijini obiectivele de securitate națională și politică externă ale Statelor Unite prin îmbunătățirea securității unei țări partenere care este o forță pentru stabilitatea politică și progresul economic în Europa”, a menționat DSCA, într-un comunicat.

Achiziția de arme de către Ucraina va fi sprijinită cu asistență financiară din SUA, Danemarca, Olanda și Norvegia, scrie Agerpres.

Anunțul survine după ce Rusia a lansat, miercuri noaptea, peste 600 de rachete și drone asupra Kievului și altor zone din Ucraina, în cel mai grav bombardament începând din iulie, în pofida săptămânilor de eforturi diplomatice menite să pună capăt războiului din Ucraina. Bilanțul atacurilor asupra Kievului a ajuns la 23 de morți, a anunțat vineri administrația militară a orașului.

Ucraina a a promis să cumpere arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa, în încercarea de a obține garanții de securitate din partea SUA după încheierea unui acord de pace cu Rusia

