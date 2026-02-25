Slovacia / Demisia premierului Fico, cerută la un miting pro-Ucraina

Mii de persoane au cerut demisia premierului slovac Robert Fico, în timpul unui marș desfășurat marţi la Bratislava pentru a-şi arăta sprijinul faţă de Ucraina în ziua în care s-au împlinit patru ani de la începutul invaziei Rusiei.

Demonstranţii pro-ucraineni au manifestat pentru a susține țara învadată și au protestat faţă de prim-ministrul slovac Robert Fico, un naţionalist de stânga care a anunţat oprirea aprovizionării cu energie electrică a Ucrainei.

Protestatarii i-au cerut lui Fico să demisioneze, relatează dpa, agenție preluată de Agerpres.

Marşul a fost organizat pentru a marca patru ani de la începutul invaziei ruse, pe 24 februarie 2022. Demonstranţii au arborat steaguri ucrainene, slovace şi europene şi au scandat “Glorie Ucrainei!”.

Când marşul de solidaritate a trecut pe lângă ambasada rusă, au fost auzite strigăte care îi cereau ambasadorului Moscovei să părăsească Slovacia.

De asemenea, au fost afişate bannere în care Putin era calificat drept criminal de război.

Slovacia amenință cu suspendarea energiei electrice pentru Ucraina

Săptămâna trecută, guvernul slovac a declarat “urgenţă energetică” pentru că de o lună de zile petrolul rusesc nu mai ajunge în ţară tranzitând Ucraina.

Guvernul ucrainean susţine că oleoductul Drujba, care transportă petrol rusesc spre Slovacia via Ucraina, a fost avariat de bombardamente ruseşti.

Robert Fico a acuzat însă conducerea ucraineană că a împiedicat deliberat reluarea transportului de petrol. Luni, acesta a anunţat că Slovacia va suspenda aprovizionarea de urgenţă cu energie electrică a ţării vecine, acţiune cu care a ameninţat anterior.

Totuşi, aprovizionarea cu energie electrică a Ucrainei nu a fost încă suspendată, potrivit informaţiilor furnizate de operatorul slovac al reţelei de electricitate Seps agenţii de ştiri slovace TASR.

Slovacia şi Ungaria au poziţii similare în actuala dispută energetică. Totuşi, în timp ce politicienii slovaci şi-au reafirmat sprijinul fundamental pentru eforturile Ucrainei de a adera la UE, Ungaria nu susţine ideea.

