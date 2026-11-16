Demisia lui Jensen Huang, CEO Nvidia: Ce înseamnă o sincopă în tranzacțiile din domeniul AI pentru piața metalelor

Prețul cuprului a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele patru luni, după a cincea săptămână consecutivă de scădere. Traderii pun această nouă etapă a declinului pe seama plecării lui Jensen Huang de la Nvidia.

Luni dimineață, contractele cu livrare la trei luni pentru cupru la LME (London Metal Exchange) înregistrau o scădere de 0,5%, ajungând la 13.519 dolari pe tonă, după ce atinseseră anterior pragul de 13.456 dolari – cel mai scăzut nivel de după 17 iulie. După anunțul privind demisia lui Jensen Huang analistul Tom Price de la Panmure a declarat pentru Reuters: „De fiecare dată când sectorul IA suferă o lovitură, cererea și prețul cuprului intră, de asemenea, sub presiune”. El a menționat, de asemenea, persistența inflației în SUA și perspectiva unor majorări ale ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală.

Prețul cuprului a scăzut în fiecare săptămână începând de la jumătatea lunii octombrie, iar Goldman Sachs a descris această corecție drept o chestiune de nesiguranță a investitorilor în companii implicate în dezvoltarea AI, și nu ca un semn al deteriorării fundamentelor pieței, conform Reuters.

Nvidia a anunțat că Huang a demisionat joi din funcțiile de președinte, CEO și membru al consiliului de administrație, decizia intrând în vigoare imediat. Colette Kress, directorul financiar (CFO), a preluat interimar funcția de CEO, păstrându-și în același timp responsabilitățile financiare, iar Harvey Jones devine președintele al consiliului de administrație. Joi, acțiunile au încheiat ziua cu o scădere de 4,3%, iar vineri au mai pierdut aproximativ 2%. Bloomberg a relatat că rezultatele financiare urmează să fie publicate pe 17 noiembrie. Huang a acceptat, de asemenea, să depună mărturie în fața Congresului, a declarat Brian Mast, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, adăugând că „are de răspuns la niște întrebări foarte serioase”.

Traseul de la o criză la nivelul conducerii executive până la piața cuprului trece prin finanțare. Analistul UBS, Timothy Arcuri, a afirmat că Nvidia a devenit o sursă esențială de capital pentru furnizorii de servicii cloud de nouă generație („neoclouds”) și pentru dezvoltatorii de inteligență artificială (AI). El anticipează o temperare a interesului companiei pentru astfel de tranzacții, chiar dacă un eventual nou director general ar menține aceeași direcție strategică. Analiștii de la JPMorgan consideră că angajamentele existente nu se vor modifica, însă încheierea unor noi acorduri ar putea dura mai mult sau ar putea implica costuri mai ridicate.

S&P Global estimează că cererea de cupru va ajunge la 42 de milioane de tone metrice până în 2040 – o creștere de 50% –, sectoarele AI și cel al industriei de apărare urmând să își tripleze, fiecare, necesarul și să contribuie, cumulat, cu aproximativ 4 milioane de tone la această cerere. Totodată, dezvoltatorii își creează propriile capacități de generare a energiei.

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