Delegațiile SUA și Iran au început negocierile

Negocierile dintre Iran și SUA care vizează încheierea războiului din Orientul Mijlociu au început sâmbătă la Islamabad, a anunțat premierul pakistanez Shehbaz Sharif, care s-a întâlnit separat cu cele două delegații.

Încă nu se cunoaște programul sau calendarul discuțiilor, singurele declarații de până acum provenind de la biroul premierului pakistanez, Muhammad Shehbaz Sharif, care a avut o primă întâlnire cu fiecare dintre delegații.

„Prim-ministrul a reiterat faptul că Pakistanul așteaptă cu interes să continue să faciliteze eforturile ambelor părți în vederea realizării unei păci durabile în regiune.”

„Odată cu începerea discuțiilor de la Islamabad, premierul s-a întâlnit cu JD Vance”, vicepreședintele american care conduce delegația SUA, a anunțat biroul de presă al lui Sharif într-un comunicat citat de The Guardian.

Înainte de discuții, care se deschid într-un climat de profundă neîncredere și pentru care nici agenda, nici formatul – direct sau indirect – nu au fost specificate, premierul s-a întâlnit și cu delegația iraniană.

„Salutând angajamentul ambelor delegații față de un dialog constructiv, premierul și-a exprimat speranța că aceste discuții vor duce la o pace durabilă în regiune”, a adăugat biroul lui Sharif.

Întâlnirea a avut loc la Hotelul Serena, conform televiziunii de stat iraniene. Iranul urma să decidă ulterior dacă va începe sau nu negocierile în aceeași zi, potrivit agenției de știri iraniene Fars.

JD Vance a sosit la același hotel în jurul prânzului, ora locală, la scurt timp după aterizarea la Islamabad, devenit un oraș fantomă sub pază strictă. El urmează să conducă delegația americană, care îi include și pe trimisul special Steve Witkoff și pe Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Declanșat pe 28 februarie de o ofensivă israeliano-americană împotriva Iranului, războiul a provocat mii de morți, în special în Iran și Liban, și zguduie economia mondială.

La rândul său, Pakistanul a reunit o echipă de experți pentru a contribui la discuțiile privind traficul maritim, problemele nucleare și alte subiecte cheie, onform unei surse diplomatice apropiate situației.

Întâlnirea este urmărită îndeaproape de alți actori care au contribuit la eforturile diplomatice, Egipt, Turcia și China, cu care Pakistanul continuă să se coordoneze, a adăugat sursa.

Echipele de negociatori

JD Vance și Whithcock – Kushner au sosit separat în Pakistan

JD Vance a fost anunțat de Casa Albă ca negociatorul principal, după ce iranienii au respins să discute din nou cu Steve Whitcock și Jared Kushner, după ce tratativele de la Geneva cu cei doi au fost întrerupte de declanșarea războiului de către SUA și Israel.

Cei doi au sosit în Pakistan separat și s-au întâlnit cu Vance la capătul covorului roșu.

Vance este cunoscut ca un izolaționist și, conform unor surse citate de The New York Times a fost împotriva acestui război încă de la început. Fiind una dintre vocile cele mai puternice care pledează pentru ca SUA să nu se implice în războaie, el ar putea părea mai receptiv.

Vicepreședintele SUA a declarat la plecarea din SUA că Donald Trump i-a dat îndrumări foarte specifice. Analiștii presupun că prioritatea numărul unu este menținerea deschisă a Strâmtorii Hormuz.

Acesta este un război nepopular, care determină creșterea prețurilor și a inflației în Statele Unite.

O altă prioritatea este încetarea oricărei activități de îmbogățire a uraniului de către iranieni, ceea ce el numește „praf nuclear”.

Echipa iraniană, „Minab 168” – condusă de președintele parlamentului de la Teheran

Delegația iraniană poartă numele „Minab 168” și simbolizează unul dintre primele atacuri din prima zi a războiului, când peste 168 de eleve și profesori de la o școală primară din orașul Minab au murit în bombardamente.

Iranienii încearcă să demonstreze că dețin inițiativa și că reprezintă poporul lor, care a suferit bombardamente timp de aproape șase săptămâni.

Acest lucru se reflectă și în componența delegației.

În mod puțin obișnuit, delegația este condusă de președintele legislativului iranian.

Mai sunt prezenți și alți membri ai parlamentului, patru viceminiștri de externe și actualul ministru de externe, care este un expert în toate aceste chestiuni aflate în negociere. El a fost negociatorul-șef când s-a încheiat ultimul acord nuclear cu Iranul, în 2015.

De asemenea, participă și predecesorul său, care cunoaște, de asemenea, toate chestiunile abordate.

