Delegație UE la Washington, pentru discuții pe reglementările din digital și tarifele la oțel – pe fondul ultimelor amenzi aplicate de Bruxelles giganților tech americani

Ambasadorul SUA la UE, Andrew Puzder, a declarat în weekend că amenda de 140 de milioane de dolari aplicată companiei X a lui Elon Musk pentru încălcarea Legii serviciilor digitale (DSA) reprezintă „o măsură excesivă de reglementare ce vizează inovația americană”.

Noul scandal dintre Comisia Europeană și Elon Musk survine în contextul în care executivul UE trimite la Washington o echipă, pentru trei zile de discuții, în încercarea de a atenua tensiunile legate de reglementările ce afectează big tech-ul american, reglementări legate de administrația Donald Trump de negocierile privind tarifele la oțel.

Noul scandal Elon Musk – Comisia Europeană

Comisia Europeană a aplicat vineri o amendă în valoare de 120 de milioane euro reţelei de socializare X (fosta Twitter) pentru încălcarea obligaţiilor sale în materie de transparenţă, în temeiul legii europene privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcări se numără conceperea înşelătoare a „semnului său de verificare albastru”, lipsa de transparenţă a registrului său de publicitate şi neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

Utilizarea de către X a „marcajului albastru” pentru „conturile verificate” induce în eroare utilizatorii, conform comunicatului transmis de CE. Acest lucru încalcă obligaţia care le revine platformelor online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a interzice practicile de proiectare înşelătoare în cadrul serviciilor lor.

Alte nereguli identificate de Bruxelles:

Pe platforma X, oricine poate plăti pentru a obţine statutul „verificat” fără ca societatea să verifice în mod semnificativ cine se află în spatele contului, ceea ce îngreunează evaluarea de către utilizatori a autenticităţii conturilor şi a conţinutului cu care interacţionează. Această înşelătorie expune utilizatorii la înşelătorii, inclusiv la fraude de uzurpare a identităţii, precum şi la alte forme de manipulare de către actori rău intenţionaţi.

De asemenea, executivul UE a precizat că registrul de publicitate al X nu îndeplineşte cerinţele de transparenţă şi accesibilitate prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale.

În plus, reţeaua X nu îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a oferi cercetătorilor acces la datele publice ale platformei.

Reacția imediată a lui Elon Musk – eliminarea Comisiei Europene de X

Miliardarul american Elon Musk a reacţionat sâmbătă la adresa Uniunii Europene.

”Uniunea Europeană ar trebui să fie abolită şi suveranitatea ar trebui să se întoarcă la ţările individuale, astfel încât guvernele să îşi poată reprezenta mai bine popoarele. Birocraţia UE sufocă încet Europa până la moarte”, a postat Musk pe X.

Duminică, el a continuat să posteze comentarii ostile la adresa ”birocraţiei tiranice care oprimă oamenii în Europa”.

De asemenea, Musk a redistribuit comentariul unui utilizator conform căruia UE este ”Al Patrulea Reich” şi a postat o imagine a drapelului UE sub a cărui margine ce se ridică apare drapelul Germaniei naziste, cu simbolul svasticii în centru.

Purtător de cuvânt al Comisiei, luni: Declarațiile lui Musk, ”complet nebune”

Comisia Europeană a calificat luni drept ”complet nebune” declaraţiile miliardarului american Elon Musk.

”Aceasta face parte din libertatea de exprimare pe care o preţuim în UE şi care permite cele mai nebune declaraţii”, a declarat Paula Pinho, purtătoare de cuvânt a executivului comunitar.

Acest nou scandal survine altor polemici aprinse între miliardar și executivul UE.

Washingtonul negociază tarifele pentru oțel la schimb cu dereglementări în domeniul digital european

Din noiembrie, negocierile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană au intrat într-o nouă etapă. Howard Lutnick, secretarul american al Comerțului, și Jamieson Greer, reprezentantul comercial, au legat în mod explicit două chestiuni distincte: reducerea tarifelor la oțel și aluminiu în schimbul relaxării reglementărilor europene în domeniul digital.

Această strategie marchează o escaladare a tensiunilor comerciale după acordul din iulie, relata la sfârșitul lunii trecute publicația franceză Ideal Investisseur.

Acordul încheiat pe 25 iulie între Ursula von der Leyen și Donald Trump avea ca scop restabilirea stabilității comerciale între cele două blocuri economice. Acest acord includea o taxă vamală de 15% aplicată de SUA asupra majorității exporturilor europene, în timp ce UE se angaja să achiziționeze energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari până în ianuarie 2029.

Cu toate acestea, acordul rămâne fragil și nu a fost încă aprobat de Parlamentul European. Persistă îngrijorări cu privire la posibile tarife suplimentare pentru minerale critice sau turbine eoliene, care ar putea pune în pericol întregul acord.

Statele Unite au cerut ulterior mai multe concesii, în timp ce Bruxelles insistă asupra unei reduceri de 50% a tarifelor la oțel și aluminiu.

Această nouă tensiune relevă faptul că acordul din vară, în ciuda aparențelor, nu a rezolvat diferențele structurale dintre Washington și Europa. Ambele părți continuă să sublinieze dezacordurile persistente, transformând aceste negocieri într-un joc economic de-a tragerea de frânghie, fiecare parte căutând să obțină avantaje suplimentare.

Reglementărilele digitale, în centrul negocierilor tarifare

Washingtonul vizează în mod specific Legea privind piețele digitale (DMA) și Legea privind serviciile digitale (DSA), doi piloni ai reglementării digitale europene.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a explicat că aceste legi stabilesc praguri care sunt adesea îndeplinite doar de companiile americane, aplicarea lor fiind considerată agresivă, iar amenzile substanțiale.

Guvernul SUA consideră că aceste reglementări penalizează în mod nedrept giganții americani din domeniul tehnologiei și îi descurajează să investească masiv în Europa, în special în inteligența artificială (AI).

Howard Lutnick, secretarul american al comerțului și miliardar, a făcut în mod explicit această legătură în cadrul unei reuniuni, afirmând că, dacă UE și-ar revizui abordarea în materie de reglementare, un acord privind oțelul ar putea deveni fezabil.

Donald Trump a criticat, de asemenea, în repetate rânduri aceste legi, în urma amenzii de 2,95 miliarde de euro impuse gigantului Google, în septembrie, amenințând chiar cu tarife punitive ca răspuns.

Această strategie de legătură condiționată pune Bruxelles-ul în fața unei dileme: să mențină cadrul său de reglementare sau să cedeze în favoarea reducerilor tarifare.

Statele Unite, conștiente de impactul economic al tarifelor asupra economiilor statelor membre, exploatează potențialele diviziuni interne din cadrul Uniunii, mai scrie publicația franceză.

Comisarul Ribera: Legislația de concurență nu trebuie folosită ca instrument de negocieri comerciale

Teresa Ribera, șefa autorității antitrust a UE, a criticat această abordare a Casei Albe, afirmând, pe 25 noiembrie, că legislația în materie de concurență nu ar trebui să servească niciodată ca instrument de negociere în discuțiile comerciale.

„Este datoria noastră să le reamintim celorlalți că merităm respect. Nu mă implic în modul în care sunt reglementate standardele de sănătate pe piața americană. Dar eu sunt responsabilă de apărarea piețelor digitale care funcționează bine în Europa și acest lucru nu are nicio legătură cu vreun tip de discuție comună”, a declarat aceasta.

Legislația în materie de concurență servește drept „un pilon esențial al piețelor deschise, echitabile și durabile. Aceasta nu ar trebui să fie niciodată o monedă de schimb în negocierile comerciale sau un instrument de protecționism”.

