marți

27 ianuarie, 2026

Delegație Fitch la București – Guvernul mizează pe o îmbunătățire a ratingului României în 2026

De Alexandra Pele

27 ianuarie, 2026

O delegație Fitch a discutat marți la Guvern despre acțiunile de consolidare fiscală întreprinse de România, precum și despre principalele măsuri de politică fiscal-bugetară aflate în implementare, potrivit unui comunicat transmis de executiv.
Fitch va publica anunțul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie, iar Guvernul mizează ”nu doar pe menținerea ratingului, ci pe îmbunătățirea performanțelor şi a calificativului de țară.”

Premierul României, Ilie Bolojan, a avut marți o întâlnire de lucru cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României. La întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

Potrivit Guvernului, în cadrul întâlnirii de lucru au fost prezentate ”acțiunile concrete ale României din ultimele 6 luni, care au dus la performanța unui deficit bugetar cash de aproximativ 7,65% din PIB, semnificativ sub ținta de 8,4%, precum și măsurile care au permis această corecție într-un context economic dificil.”


”Discuțiile au vizat principalele măsuri de politică fiscal-bugetară aflate în implementare, evoluția finanțelor publice și perspectivele macroeconomice, precum și modul în care acestea susțin stabilitatea economică și predictibilitatea necesară mediului investițional.
Premierul a prezentat direcțiile asumate de Guvern pentru consolidarea fiscală, cu accent pe controlul cheltuielilor publice, creșterea eficienței utilizării resurselor bugetare și menținerea unei traiectorii sustenabile a datoriei publice, în concordanță cu angajamentele asumate”, a transmis Alexandru Nazare.

Ratingul actual al României, la limita recomandată investițiilor

S-a discutat, de asemenea, despre perspectivele economice și fiscale pentru 2026, cu accent pe rolul finanțărilor europene – PNRR și mecanismul SAFE – în susținerea investițiilor publice și în reducerea costurilor de finanțare ale statului.

”Fitch va publica anunțul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie, după închiderea piețelor şi ne așteptăm la o nouă confirmare a credibilității dobândite în ultimele 6 luni. Așa cum am mai subliniat: mizăm în viitor nu doar pe menținerea ratingului, ci pe îmbunătățirea performanțelor şi a calificativului de țară”, a mai transmis Guvernul.

România are rating suveran BBB- de la agenția Fitch, ultima treaptă din categoria investment grade (recomandată investitorilor), cu perspectivă negativă. Această confirmare a fost emisă pe 15 august 2025 și reconfirmată ulterior, reflectând presiuni fiscale persistente, deficit bugetar ridicat și creștere economică slabă.

(Citește și: ”Agenția Fitch, analiză după rectificarea bugetară: Dificultăți politice în oprirea deteriorării finanțelor României – Deficitul scade lent – Avertismentele și prognozele actualizate”)

***


