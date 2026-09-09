Deficitul comercial la 7 luni – scădere cu 1,1% – Creștere semnificativă la exporturi – Scumpirea carburanților a stricat cifrele la importuri

Deficitul comercial înregistrat de România la 7 luni din 2026 a fost de 19,3 miliarde euro, mai mic cu 215 milioane euro mai mic decât în perioada similară din 2025, sau cu 1,1% mai mic.

Un aspect pozitiv îl reprezintă creșterea mai rapidă a exporturilor, care au avansat șa 58,3 mld euro (+3,1%) în timp ce importurile s-au majorat cu 2% (77,5 mld euro).

În luna iulie, exporturile României au însumat 9,25 miliarde de euro, iar importurile au fost de 12,1 miliarde de euro. Astfel, deficitul comercial lunar s-a ridicat la 2,8 miliarde de euro.

Chiar în condițiile unei scăderi accentuate a consumului, scumpirea produselor energetice, în special carburanții, a condus la creșterea deficitului pentru comerțul cu aceste mărfuri. Astfel, anul trecut valoarea importurilor la 7 luni era de 6,17 mld euro (8,1 în ponderea totală a importurilor) iar în perioada similară din acest an a urcat la 6,7 mld euro (8,6% pondere).

În comerțul internațional, industria auto rămâne componenta principală, cu venituri de 27 mld euro din exporturi, reprezentând 46,2% din totalul exporturilor din perioada ianuarie-iulie 2026. În aceeași perioadă în 2025 valoarea exporturilor industriei era de 26,6 mld euro, dar cu o pondere mai mare în total, de 47%. Creșterea anuală a fost de 1,4%.

Ponderea principalelor categorii de mărfuri în total importuri

Structura comerțului exterior rămâne puternic concentrată în jurul industriei auto și al altor produse din categoria mașinilor și echipamentelor de transport. Această grupă a generat 26,95 miliarde de euro din exporturi, reprezentând 46,2% din totalul exporturilor României în perioada ianuarie-iulie.

La importuri, mașinile și echipamentele de transport au însumat 28,47 miliarde de euro, adică 36,7% din total, în creștere cu 3,2% față de anul precedent. Datele evidențiază astfel importanța industriei auto și a lanțurilor de producție asociate pentru comerțul exterior al României.

Ponderea principalelor categorii de mărfuri în total exporturi

O pondere însemnată o constituie mărfurile cu un grad redus de prelucrare, clasificate în principal după materia primă: fontă, oțel, cauciuc, metale neferoase.

În primele șapte luni, România a exportat astfel de produse în valoare de 8,85 miliarde de euro, reprezentând 15,2% din total și în creștere cu 6,8% față de perioada similară din 2025. La importuri, valoarea a fost de 13,1 miliarde euro, echivalentul a 17% din total, cu o creștere de 0,3%.

Scade deficitul comercial și la alimente

Reducerea consumului se reflectă și în scăderea deficitului în cazul alimentelor. Astfel, exporturile de alimente și animale vii au ajuns la 4,5 miliarde de euro, cu 8% peste nivelul din perioada similară a anului trecut. Importurile din această categorie au fost de 6,8 miliarde de euro, în creștere cu 0,3%.

Peste 70% din exporturi merg către Uniunea Europeană Uniunea Europeană rămâne principala piață pentru comerțul exterior al României. În primele șapte luni din 2026, exporturile către celelalte state membre UE au însumat 41,80 miliarde de euro, reprezentând 71,7% din totalul exporturilor.

În același timp, importurile din UE au ajuns la 56,72 miliarde de euro, ceea ce înseamnă 73,1% din totalul importurilor. Comparativ cu primele șapte luni din 2025, exporturile către UE au crescut cu 3%, iar importurile din UE cu 3,6%.

Schimburile comerciale cu statele din afara Uniunii Europene au reprezentat 28,3% din exporturile României și 26,9% din importuri. Exporturile extra-UE au însumat 16,46 miliarde de euro, iar importurile 20,82 miliarde de euro.

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