Deficitul comercial al SUA din octombrie, cel mai scăzut din 2009, pe fondul scăderii importurilor

Deficitul comercial al SUA s-a redus brusc în octombrie, atingând cel mai scăzut nivel din 2009, pe fondul scăderii importurilor, o tendință care, dacă se menține, ar putea face ca comerțul să contribuie din nou la creșterea economică în trimestrul al patrulea, potrivit Reuters.

Deficitul comercial s-a restrâns cu 39,0%, până la 29,4 miliarde de dolari, cel mai scăzut nivel din iunie 2009, a declarat joi Biroul de Analiză Economică și Biroul de Recensământ al Departamentului de Comerț.

Economiștii intervievați de Reuters estimau că deficitul comercial va crește la 58,9 miliarde de dolari. Raportul a fost întârziat din cauza celor 43 de zile de închidere a guvernului.

Importurile au scăzut cu 3,2%, până la 331,4 miliarde de dolari. Importurile de bunuri s-au prăbușit cu 4,5%, până la 255,0 miliarde de dolari, cel mai scăzut nivel din iunie 2023. Scăderea importurilor ar putea fi rezultatul tarifelor extinse impuse de președintele Donald Trump. Această scădere sugerează, de asemenea, o cerere internă mai slabă.

Importurile de materiale industriale au scăzut cu 2,7 miliarde de dolari, atingând cel mai scăzut nivel din februarie 2021, reflectând în mare parte o scădere de 1,4 miliarde de dolari a aurului nemonetar, care este exclus din calculul produsului intern brut.

Importurile de bunuri de consum au scăzut cu 14,0 miliarde de dolari, până la cel mai scăzut nivel din iunie 2020, trăgând în jos o scădere de 14,3 miliarde de dolari a preparatelor farmaceutice. În schimb, importurile de bunuri de capital au crescut cu 6,8 miliarde de dolari, stimulate de accesoriile pentru calculatoare, echipamentele de telecomunicații și calculatoare, probabil legate de investițiile în inteligență artificială.

Deficitul comercial de bunuri s-a comprimat cu 24,5%

Exporturile au crescut cu 2,6%, până la un nivel record de 302,0 miliarde de dolari în octombrie. Exporturile de bunuri au urcat cu 3,8%, până la 195,9 miliarde de dolari, de asemenea la un nivel record. Ele au fost stimulate de exporturile de aur nemonetar și alte metale prețioase. În schimb, exporturile de bunuri de consum, majoritatea preparate farmaceutice, au scăzut, la fel ca și celelalte bunuri.

Deficitul comercial de bunuri s-a comprimat cu 24,5%, până la 59,1 miliarde de dolari, cel mai scăzut nivel din martie 2016. Exporturile și importurile de servicii au atins ambele niveluri record.

Au existat fluctuații mari ale deficitului comercial în contextul politicii comerciale protecționiste a lui Trump. Comerțul a contribuit la creșterea PIB-ului în al doilea și al treilea trimestru din 2025.

Rezerva Federală din Atlanta estimează în prezent că PIB-ul va crește cu o rată anualizată de 2,7% în trimestrul al patrulea. Economia a crescut cu o rată de 4,3% în trimestrul iulie-septembrie.

***