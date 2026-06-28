Deficitul comercial al SUA – cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni, pe fondul exploziei importurilor

Deficitul comercial al SUA în domeniul bunurilor a atins în luna mai cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni, pe fondul creșterii importurilor întreprinderilor, probabil pentru a evita penuria și creșterea prețurilor legate de războiul din Orientul Mijlociu.

Anunțul îi face pe economiști să-și revizuiască în jos estimările privind creșterea economică pentru al doilea trimestru, relatează Reuters.

Deteriorarea bruscă a deficitului comercial cu bunuri, raportată vineri de Departamentul Comerțului, a reflectat, de asemenea, o scădere a exporturilor. Sondajele recente în rândul întreprinderilor au evidențiat o concentrare a comenzilor în perioada inițială a anului.

Realizatorii sondajelor au atribuit acest comportament războiului SUA împotriva Iranului, care a determinat creșterea prețurilor la petrol, îngrășăminte și alte materii prime și a perturbat transportul maritim în Strâmtoarea Hormuz.

Însă, după ce SUA și Iranul au semnat săptămâna trecută un acord preliminar de pace, transporturile prin strâmtoare au înregistrat o creștere, determinând o scădere bruscă a prețurilor petrolului.

Chiar dacă lanțurile de aprovizionare ar reveni la normal, economiștii au avertizat că deficitul comercial ar rămâne probabil ridicat din cauza unui boom al investițiilor în inteligența artificială (AI), care depinde în mare măsură de importuri.

„Creșterea deficitului comercial este o veste proastă pentru creșterea venitului național și sugerează că exporturile nete ar putea trage în jos și creșterea PIB-ului real”, a declarat Carl Weinberg, economist-șef la High Frequency Economics. „Ar fi bine ca boom-ul IA să genereze o creștere corespunzătoare a exporturilor de servicii pentru a compensa afluxul de echipamente. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci această bulă a IA reprezintă o afacere pierdută pentru economie.”

Depreciere a dolarului, vineri

Deficitul comercial cu mărfuri a crescut cu 27,4%, ajungând la 105,8 miliarde de dolari luna trecută, cel mai ridicat nivel din martie 2025, a anunțat Biroul de Recensământ al Departamentului Comerțului. Economiștii chestionați de Reuters estimaseră că deficitul se va situa la 85,0 miliarde de dolari.

Importurile de bunuri au crescut cu 10,9 miliarde de dolari, sau 3,6%, ajungând la 313,4 miliarde de dolari, de asemenea un maxim al ultimelor 14 luni.

Creșterea a fost determinată de o majorare de 6,3% a importurilor de autovehicule. Importurile de bunuri de consum au înregistrat o creștere de 5,7%. În ciuda inflației ridicate și a așteptărilor gospodăriilor că presiunile asupra prețurilor, generate în principal de războiul din Iran, vor rămâne ridicate, cheltuielile de consum s-au menținut la un nivel ridicat, grație rambursărilor fiscale substanțiale din acest an și creșterii pieței bursiere.

Vineri, dolarul s-a depreciat față de un coș de valute. Randamentele titlurilor de stat americane au înregistrat, în general, o scădere.

Creștere generalizată a categoriilor de importuri

Importurile de materii prime industriale, care includ petrolul, au crescut cu 4,8%. Importurile de bunuri de capital au urcat cu 0,4%. Acestea au înregistrat o creștere de 41,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, reflectând valul de cheltuieli din sectorul inteligenței artificiale (IA).

Importurile de alimente, furaje și băuturi au avansat cu 4,3%, în timp ce cele de alte bunuri au avansat cu 11,5%.

Importurile totale au rămas la un nivel ridicat, în ciuda tarifelor impuse de administrația Trump.

Președintele Donald Trump a apărat aceste taxe, considerându-le necesare pentru a proteja industria națională și a reduce deficitul comercial.

Scăderea exporturilor – aproape 12 mld. $

Exporturile de bunuri au scăzut cu 11,8 miliarde de dolari, adică cu 5,4%, ajungând la 207,7 miliarde de dolari în luna mai.

Acestea au fost afectate de o scădere bruscă de 9,2% a exporturilor de bunuri de consum. Exporturile de bunuri industriale au înregistrat o scădere de 7,0%, în timp ce cele de bunuri de capital au scăzut cu 5,0%. Exporturile de alte bunuri au scăzut cu 6,8%. În schimb, exporturile de produse alimentare, furaje și băuturi au crescut cu 3,9%. Exporturile de autovehicule au crescut cu 0,5%.

„Importurile înregistrează o creștere bruscă, iar acest lucru va afecta negativ creșterea PIB-ului în acest trimestru”, a declarat Christopher Rupkey, economist-șef la FWDBONDS. „Impactul negativ al importurilor asupra creșterii economice interne a revenit, deoarece fabricile de aici nu pot face față… indiferent cât de mult încearcă oficialii economici de la Washington să prezinte situația într-o lumină favorabilă.”

Economiștii de la Morgan Stanley și-au redus estimarea privind creșterea PIB-ului pentru al doilea trimestru la o rată anualizată de 2,1%, de la 2,5% cât estimaseră anterior. Goldman Sachs și-a redus estimarea cu 0,2 puncte procentuale, la o rată de 2,2%. Comerțul a reprezentat o povară pentru produsul intern brut timp de două trimestre consecutive.

Economia a crescut cu o rată anualizată de 2,1% în ultimul trimestru, după ce înregistrase o creștere de 0,5% în trimestrul octombrie-decembrie.

O parte din importuri au ajuns în stocurile întreprinderilor, ceea ce ar putea limita impactul negativ asupra PIB-ului generat de deficitul comercial mai mare.

Stocurile continuă să crească

Stocurile din comerțul cu ridicata au crescut cu 0,3% în luna mai, după o creștere de 0,7% în aprilie.

Stocurile comercianților cu amănuntul au înregistrat o creștere de 0,6%, după o creștere de 0,7% în luna precedentă.

Stocurile de autovehicule și piese auto au înregistrat o creștere accelerată de 1,0%, după ce au crescut cu 0,8% în aprilie.

Excluzând autovehiculele și piesele auto, stocurile din comerțul cu amănuntul au crescut cu 0,4%. Această categorie este inclusă în calculul PIB-ului. Ea a crescut cu 0,7% în aprilie.

Stocurile au fost reduse timp de patru trimestre consecutive și nu au avut impact asupra creșterii PIB-ului în trimestrul ianuarie-martie.

„O redresare a stocurilor pare să compenseze aproximativ jumătate din efectul negativ al balanței comerciale”, a declarat Samuel Tombs, economist-șef pentru SUA la Pantheon Macroeconomics. „Încă nu dispunem de datele privind stocurile din sectorul manufacturier pentru luna mai și nici de toate datele pentru luna iunie. Însă, deocamdată, pare probabilă o contribuție pozitivă la creșterea PIB-ului de aproximativ un punct procentual.”

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