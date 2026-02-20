Deficitul comercial al SUA a crescut puternic în decembrie, încheind anul 2025 aproape identic cu 2024, după un an de politică tarifară agresivă a administrației Trump

Deficitul comercial al SUA a crescut cu aproape 33% în decembrie, ajungând pentru a doua lună consecutiv la 70,3 miliarde de dolari.

Deficitele comerciale lunare au fost volatile pe tot parcursul anului 2025, deoarece importatorii au reacționat la anunțurile privind schimbările tarifare făcute de președintele Trump, care au bulversat peisajul global, dar nu au afectat semnificativ deficitul comercial al SUA, cel puțin până acum, relatează yahoo!finance.

Datele publicate joi de Biroul de Analiză Economică al Departamentului Comerțului au furnizat, de asemenea, un bilanț anual pentru 2025, însumând comerțul atât cu bunuri, cât și cu servicii la 901,5 miliarde de dolari. Totalul pentru 2024, ultimul an al președinției lui Joe Biden, a fost de 903,5 miliarde de dolari.

Noua valoare a venit la doar câteva ore după ce Donald Trump a susținut că deficitele comerciale sunt deja în scădere și a oferit o predicție îndrăzneață pentru 2026, conform căreia deficitul comercial va „intra în teritoriul pozitiv în acest an, pentru prima dată după multe decenii”.

Efectul complet al tarifelor asupra deficitului comercial rămâne incert după ce deficitul comercial a crescut brusc la începutul anului 2025, deoarece companiile americane s-au aprovizionat cu bunuri din străinătate înainte de intrarea în vigoare a noilor taxe. Deficitul a fost mai mic în unele luni ale anului 2025, înainte de creșterile observate în ultimele trei luni.

Fluxurile mari în domenii precum tranzacțiile cu aur și echipamentele digitale au contribuit la o mare parte din schimbările lunare recente. Importurile de echipamente de telecomunicații, de exemplu, au crescut cu 1,3 miliarde de dolari în decembrie.

„Suspecții obișnuiți din spatele creșterii deficitului comercial de la sfârșitul anului trecut au fost: aurul, produsele farmaceutice și echipamentele IT”, arată Capital Economics într-o analiză, adăugând că această valoare lasă estimarea privind creșterea PIB-ului din trimestrul al patrulea neschimbată la 3,4% în termeni anuali.

Valoarea deficitului din decembrie a reprezentat a doua creștere consecutivă după ce în octombrie scăzuse sub 30 miliarde de dolari – cea mai mică valoare înregistrată după 2009, motiv de mândrie pentru Donald Trump și consilierii săi.

În decembrie, valoarea exporturilor americane a scăzut cu aproximativ 5 miliarde de dolari, la 287,3 mld dolari, în timp ce importurile au crescut cu 12,3 mld. dolari la 357,6 miliarde dolari. Valoarea bunurilor importate în 2025 a crescut, în ciuda tarifelor impuse de Trump, la un total de aproximativ 3,4 trilioane de dolari anul trecut.

Bunurile exportate în Canada au atins cel mai scăzut nivel din 2022, după luni de tensiuni comerciale. Deficitul comercial cu China a scăzut în 2025, ajungând la 202,1 miliarde de dolari anul trecut, față de 295,5 miliarde de dolari în 2024.

Dar scăderea comerțului cu China a fost compensată în alte părți, deficitele comerciale crescând cu alte națiuni asiatice, precum Vietnam, sau din America Latină ca Mexic.

De precizat că Washingtonul așteaptă cu încordare o decizie a Curții Supreme privind autoritatea președintelui Trump de a impune tarifele vamale fără a se consulta cu Congresul SUA, decizie care ar putea veni chiar de vineri.

