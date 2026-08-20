Deficitul comercial al României a crescut în iunie până la 16,5 mld euro – Dar față de anul tecut, în S1 s-a redus cu 3%

În primul semestru din 2026 ritmul de creștere al exporturilor a fost de 3% față de S1/2025, mai mic decât avansul importurilor de bunuri de 1,7%. Ca urmare, deficitul balanței comerciale în S1/2026 a fost de 16,5 mld euro, în scădere cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Însă în iunie tendința de reducere deficitului comercial s-a inversat, exporturile crescând cu aproape 6% față de iunie 2025 iar importurile cu 10%, deficitul comercial urcând la – 2.96 mld. euro.

După cinci luni din 2026, deficitul balanței comerciale scăzuse cu 6,2% față de aceeași perioadă din anul trecut, la 13,5 mld. euro.

INS arată că, în primele șase luni din 2206, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de mașinile și echipamentele de transport (industria auto în principal) (46,8% la export și 36,5% la import) și alte produse manufacturate (27,2% la export și 27,3%).

În categoria „alte produse manufacturate”, sunt cuprinse cele clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal, etc.) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte, etc.)

O evoluție pozitivă a avut comerțul cu produse alimentare (inclusiv animale vii), valoarea exporturilor României crescând cu 7,8%, ajungând la 3,7 mld. euro și o pondere de 7,5%, în timp ce importurile de alimente s-au păstrat aproape constante (+0,3%), la 5,9 mld. euro reprezentând 9% din totalul importurilor.

În cazul combustibililor minerali și lubrifianților, exporturile au crescut cu 11%, la peste 3 miliarde de euro, iar importurile cu 11,7%, până la aproape 5,69 miliarde de euro.

Un dezechilibru semnificativ continuă să se manifeste la produsele chimice: România a exportat de aproximativ 2,88 miliarde de euro și a importat de 9,84 miliarde de euro în primul semestru.

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în S1/2026 a fost de 35,5 mld. euro la expedieri şi de 48,2 mld. euro la introduceri, reprezentând 72,3% din total exporturi şi 73,6% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în S1/2026 a fost de 13,6 mld. euro la exporturi şi de 17,3 mld. euro la importuri, reprezentând 27,7% din total exporturi şi 26,4% din total importuri, arată INS.

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