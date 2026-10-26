Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% după 9 luni – Ministrul Nazare: „În lunile următoare, nicio cheltuială nouă fără acoperire în venituri certe”

Deficitul bugetului general consolidat a scăzut la 78,3 miliarde de lei, echivalentul a 3,81% din PIB, după primele nouă luni ale anului 2026, de la 102,47 miliarde de lei, respectiv 5,31% din PIB, în perioada similară din 2025, potrivit datelor privind execuția bugetară publicate de Ministerul Finanțelor. Reducerea deficitului a fost de 24,17 miliarde de lei, în condițiile în care veniturile bugetare au crescut cu 11,9%, iar cheltuielile cu 5,5%.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că prudența trebuie să rămână principiul de bază al politicii bugetare în lunile următoare, avertizând asupra riscului ca deciziile luate în prezent să genereze costuri suplimentare pentru bugetele viitoare.

„În lunile următoare, prudența trebuie să rămână principiul de bază al politicii bugetare. Nu este suficient să evaluăm dacă o decizie poate fi susținută financiar astăzi; trebuie să ne asigurăm că efectele ei nu transferă costuri suplimentare către bugetele viitoare”, a declarat Alexandru Nazare.

Veniturile totale ale bugetului general consolidat au însumat 522,69 miliarde de lei în perioada ianuarie-septembrie 2026, în creștere cu 11,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Avansul a fost susținut de veniturile fiscale, în special de încasările din TVA, precum și de fondurile europene.

Încasările nete din TVA au ajuns la 118,27 miliarde de lei, în creștere cu 24,8% față de primele nouă luni din 2025. Încasările brute din TVA au avansat cu 21,4%, evoluție influențată de modificările cotelor prevăzute de Legea nr. 141/2025, în timp ce restituirile de TVA au crescut cu 8,2%, la 26,71 miliarde de lei, comparativ cu 24,69 miliarde de lei în perioada similară a anului trecut.

Veniturile din impozitul pe salarii și venit au totalizat 47,27 miliarde de lei, în creștere cu 7,8%. Încasările din impozitul pe dividende au urcat cu 15,7%, iar cele aferente Declarației unice au crescut cu 18,5%. Veniturile din impozitul pe salarii au avansat cu 5,6%, peste dinamica de 3,2% a fondului de salarii din economie, pe fondul efectului de bază generat de eliminarea facilităților fiscale pentru anumite sectoare începând cu 1 ianuarie 2025.

Contribuțiile de asigurări au însumat 165,40 miliarde de lei, în creștere cu 6,8%, iar încasările din impozitul pe profit au ajuns la 30,13 miliarde de lei, cu 8,7% peste nivelul din perioada similară a anului trecut. Veniturile din accize au totalizat 36,55 miliarde de lei, în creștere cu 2,4%.

În schimb, veniturile nefiscale au scăzut cu 6,8%, la 38,32 miliarde de lei. Evoluția a fost influențată parțial de încasările suplimentare de 1,6 miliarde de lei din ajutoare de stat recuperate, înregistrate în primele nouă luni din 2025.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană pentru plățile efectuate și donațiile au totalizat 48,95 miliarde de lei, în creștere cu 39,8% față de perioada similară a anului trecut.

Cheltuielile bugetului general consolidat au ajuns la 601 miliarde de lei, în creștere nominală cu 5,5% față de primele nouă luni din 2025. Ca pondere în PIB, acestea au scăzut de la 29,5% la 29,2%.

Cheltuielile de personal au însumat 122,25 miliarde de lei, cu 4,43 miliarde de lei mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. Reducerea a fost asociată diminuării unor sporuri pentru anumite categorii de personal bugetar și măsurilor de limitare a cheltuielilor salariale aplicate în perioada 2025-2026.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au crescut cu 9,4%, la 77,70 miliarde de lei, în principal ca urmare a unor plăți mai mari în domeniul sănătății. Costurile cu dobânzile au ajuns la 50,63 miliarde de lei, cu 10,69 miliarde de lei peste nivelul din primele nouă luni ale anului trecut, reprezentând 2,5% din PIB.

Cheltuielile cu asistența socială au totalizat 187,93 miliarde de lei, menținându-se aproape de nivelul din perioada similară din 2025. Acestea au fost influențate inclusiv de plățile pentru compensarea facturilor la energie electrică și gaze naturale, care au însumat 1,27 miliarde de lei în primele șapte luni din 2026.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 9,53 miliarde de lei, fiind destinate în principal transportului de călători, sprijinirii producătorilor agricoli și schemei de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici. Alte cheltuieli au însumat 10,29 miliarde de lei, în scădere cu 2,50 miliarde de lei față de perioada similară a anului trecut.

65,6% din valoarea investițiilor – plăți pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

Investițiile publice au crescut cu 25,154 miliarde de lei, de la 82,61 miliarde de lei în primele nouă luni din 2025 la 107,77 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2026. Acestea includ cheltuielile de capital și programele de dezvoltare finanțate din surse interne și externe.

Potrivit Ministerului Finanțelor, 65,6% din valoarea investițiilor a reprezentat plăți pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027 și din componentele de asistență nerambursabilă și de împrumut ale Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Plățile pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027 și din componentele PNRR au crescut cu 23,75 miliarde de lei, respectiv cu 48,8%, față de perioada similară din 2025. Această evoluție a compensat scăderea investițiilor finanțate din fonduri naționale, pe fondul unor plăți excepționale efectuate la începutul anului trecut pentru programe naționale de investiții, capitalizarea Societății Carpatica Feroviar România și alte cheltuieli din domeniul apărării.

Cheltuielile pentru proiectele de dezvoltare finanțate din fonduri externe nerambursabile au însumat 60,98 miliarde de lei și au inclus proiecte aferente cadrelor financiare 2014-2020 și 2021-2027, subvenții europene pentru agricultură, proiecte finanțate din Fondul pentru modernizare și investiții realizate prin PNRR. Până la sfârșitul lunii septembrie au fost efectuate și plăți de 6,337 miliarde de lei aferente planului SAFE.

Nazare: Ultimul trimestru, decisiv pentru încadrarea în ținta de deficit de 6,2% din PIB

Alexandru Nazare a afirmat că rezultatele execuției bugetare trebuie să se traducă într-o schimbare de durată a modului de gestionare a finanțelor publice, prin disciplină bugetară, priorități bine definite și decizii sustenabile.

Ministrul a precizat că Guvernul își menține angajamentul privind atingerea unei ținte de deficit bugetar de 6,2% din PIB în 2026 și că ultimul trimestru va fi decisiv pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

„O gestionare responsabilã a finanțelor publice înseamnã sã luãm decizii sustenabile, inclusiv atunci când presiunile pentru soluții imediate sunt ridicate. Ultimul trimestru este decisiv: ne menținem angajamentul fațã de ținta de deficit de 6,2% din PIB, iar fiecare decizie din aceastã perioadã — de la rectificarea bugetarã pânã la construcția bugetului pentru 2027 — va respecta un principiu simplu: nicio cheltuialã nouã fãrã acoperire în venituri certe”, a transmis ministrul.

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