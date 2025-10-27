cursdeguvernare

marți

28 octombrie, 2025

Stiri

Deficitul bugetar lunecă spre recordul de anul trecut: 5,4% din PIB în primele 9 luni, față de 5,5% în aceeași perioadă din 2024

De Vladimir Ionescu

27 octombrie, 2025

Deficitul bugetului consolidat a urcat la 5,39% din PIB după primele trei trimestre ale anului, de la 4,54% în primele opt luni, și a ajuns la 102,47 miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, publicate luni.

”Execuția bugetului general consolidat pentru primele nouă luni ale anului 2025 confirmă tendința de stabilizare a finanțelor publice. Deficitul bugetar s-a situat la 102,47 miliarde lei, reprezentând 5,39% din PIB, sub nivelul de 5,47% din PIB înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut”, precizează MF.

Majorări de taxe de la 1 ianuarie. Corecția bugetară va avea impact de 3,35% din PIB în 2026

Veniturile totale au însumat 466,95 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2025, în creștere cu 12,3% (an/an). Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 0,9 puncte procentuale, evoluție susținută în proporții similare de veniturile curente (+0,44 pp) – cu precădere impozit pe salarii și venit, contribuții de asigurări și accize – și de fondurile europene (+0,45 pp).


Pe de altă parte, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 569,43 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 11,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe anul 2025 au înregistrat o creștere cu 0,8 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2024, de la 29,1% din PIB la 29,9% din PIB.

Cheltuielile cu dobânzile au fost, în perioada ianuarie-septembrie 2025, de 39,94 miliarde lei, cu 13,32 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

(Citește și: ”Document/ Scrisoarea trimisă de România Comisiei Europene cu noile proiecții fiscal-bugetare: Calculele care stau la baza țintei de deficit de 6% pentru 2026”)

***


