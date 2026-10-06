Decretul pentru desemnarea ca premier a lui Luca Niculescu, semnat – încep să curgă cele 10 zile de negocieri pentru formarea cabinetului și strângerea a 233 de voturi

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat marţi decretul privind desemnarea lui Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Luca Niculescu, fost jurnalist devenit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și diplomatul care s-a ocupat de dosarul aderării României la OCDE, este a patra nominalizare pentru postul de premier.

Din acest moment încep să curgă procedurile prevăzute la artricolul 103 din Constituție:

ARTICOLUL 103 – Învestitura

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

În termen de cel mult 10 zile, Luca Niculescu trebuie să depună oficial la Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului:

Solicitarea de acordare a votului de încredere;

Lista membrilor Guvernului propus;

Programul de Guvernare.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului se convoacă pentru a stabili calendarul de audieri și data ședinței comune pentru votul de încredere (de obicei, între 3 și 5 zile de la depunerea documentelor).

Încep și negocierile pentru obținerea celor 233 de voturi necesare

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a transmis marți că, în ultimii patru ani, cât timp a coordonat procesul de aderare a țării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, „partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele”, consens care „a contat enorm”.

Reamintim că președintele a declarat luni seara că Luca Niculescu are libertatea de a-și forma cabinetul și de a decide dacă va fi un executiv format din tehnocrați sau unul politic.

„În ultimii patru ani am coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). A fost cea mai intensă experiență profesională pe care am avut-o vreodată și o radiografie extraordinară a statului român: a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii, fiscalității. Am învățat în acești ani un lucru important: reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes. Și se fac pentru oameni. Procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România. Vreau ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare. Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii. Mai este ceva ce ne-a arătat procesul de aderare la OCDE. Partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele. Acest consens a contat enorm. Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”, a scris prim-ministrul desemnat, marți, pe pagina sa de Facebook.

Jurnalist numit diplomat

Luca este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995), este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996).

Între 1992 și 2016, a fost jurnalist, redactor-șef al postului de radio RFI România, precum și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni: Money Channel, TVR 1, Digi24.

A fost corespondent permanent în România pentru mass-media din Franța (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération).

Accept această responsabilitate cu deplina conştiinţă a dificultăţii momentului”, a declarat Luca Niculescu după nominalizare, luni seara.

El a precizat că prima misiune va fi construirea unei majorităţi parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcţia europeană şi euroatlantică a României. „Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investiţiilor şi a reformelor şi un stat care să funcţioneze cât mai bine pentru cetăţenii săi”, a mai declarat premierul desemnat.

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