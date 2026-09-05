Decontarea voucherelor de vacanță către unităţile turistice a scăzut cu aproape 54% în primele 7 luni

Decontările voucherelor de vacanţă către unităţile turistice afiliate au scăzut cu 53,56% în primele şapte luni din 2026, de la 871,13 până la 404,55 milioane de lei, comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor Ministerului Finanţelor centralizate de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT).

La nivelul primelor şapte luni, valoarea voucherelor achiziţionate şi decontate de angajatori a ajuns în 2026 la 417,97 milioane de lei, cu 9,67% sub nivelul aceleiaşi perioade din 2025.

„Decontările către unităţile turistice au cunoscut însă o diminuare mult mai accentuată, de 53,56%, coborând de la 871,13 milioane de lei la 404,55 milioane de lei. Raportarea la anul 2024 evidenţiază o contracţie şi mai puternică. În iulie 2024, valoarea voucherelor achiziţionate de angajatori se ridica la 179,05 milioane de lei, iar decontările către unităţile afiliate ajungeau la 274,24 milioane de lei. Comparativ cu acest reper, în iulie 2026 s-au înregistrat scăderi de 44,83%, respectiv 57,95%”, se menționează într-un comunicat al BIBI Touroperator, membru ANAT.

Amploarea reculului din ultimii trei ani

„În perioada ianuarie-iulie 2024, angajatorii achiziţionaseră şi decontaseră vouchere în valoare de 1,36 miliarde de lei, iar către unităţile afiliate fuseseră decontate 1,07 miliarde de lei. Faţă de aceste niveluri, valorile din primele şapte luni ale anului 2026 sunt mai mici cu 69,24%, respectiv cu 62,27%”, se mai arată în comunicat.

Astfel, valoarea voucherelor achiziţionate de angajatori a coborât la mai puţin de o treime din nivelul înregistrat în 2024, iar decontările către unităţile turistice au ajuns la puţin peste o treime, în urma măsurilor de austeritate ce au scăzut valoarea acestor tichete.

În acest context, industria turismului solicită un sistem al voucherelor de vacanţă mai eficient, inclusiv prin extinderea sa într-o măsură mai mare către angajaţii din mediul privat.

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