marți

28 octombrie, 2025

Declinul consumului se reflectă și în scăderea serviciilor prestate populației: – 7,5% anual în luna august. Turismul și Horeca – cele mai afectate

De Vladimir Ionescu

27 octombrie, 2025

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației în luna august 2025, prima lună când au intrat în vigoare noile măsuri fiscale, precum majorarea TVA și a accizelor a scăzut cu 5,5% ca serie ajustat în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate (-2,3% ca serie brută).

Pentru primele opt luni din 2025, scăderea activității în domeniul serviciilor a fost de 1,1%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mare contracție s-a consemnat la serviciile prestate populației, de 7,5%, în comparație cu luna august din 2024, lună în care scăderea în termeni anuali fusese de 1,6%.


Singurele creșteri a cifrei de afaceri în august 2025, comparativ cu aceeași lună a anului trecut s-au consemnat în cazul hotelurilor (+1,5%) și pentru jocurile de noroc și alte activități recreative (+0,3%). Dacă hotelurile au avut o cifră de afaceri în creștere, pentru restaurante scăderea a fost de 17,5%. Cea mai mare contracție s-a consemnat în cazul activității agențiilor de turism (22,8%).

***


