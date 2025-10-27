Declinul consumului se reflectă și în scăderea serviciilor prestate populației: – 7,5% anual în luna august. Turismul și Horeca – cele mai afectate

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației în luna august 2025, prima lună când au intrat în vigoare noile măsuri fiscale, precum majorarea TVA și a accizelor a scăzut cu 5,5% ca serie ajustat în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate (-2,3% ca serie brută).

Pentru primele opt luni din 2025, scăderea activității în domeniul serviciilor a fost de 1,1%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mare contracție s-a consemnat la serviciile prestate populației, de 7,5%, în comparație cu luna august din 2024, lună în care scăderea în termeni anuali fusese de 1,6%.

Singurele creșteri a cifrei de afaceri în august 2025, comparativ cu aceeași lună a anului trecut s-au consemnat în cazul hotelurilor (+1,5%) și pentru jocurile de noroc și alte activități recreative (+0,3%). Dacă hotelurile au avut o cifră de afaceri în creștere, pentru restaurante scăderea a fost de 17,5%. Cea mai mare contracție s-a consemnat în cazul activității agențiilor de turism (22,8%).

