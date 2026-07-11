INS: România va pierde 3,4 milioane de locuitori până în 2080, când un sfert din populație va avea peste 65 de ani. Sporul natural a rămas puternic negativ – 104.100 de persoane în minus doar în 2025

Populația României ar urma să ajungă la 15,6 milioane de persoane în anul 2080, în scădere cu 3,4 milioane de persoane (-17,9%) față de nivelul înregistrat la 1 ianuarie 2025, potrivit prognozelor Institutului Național de Statistică (INS).



În timp ce se așteaptă o scădere a ponderii populației tinere și adulte, procentul se mărește în cazul populației vârstnice (65 de ani și peste), care va reprezenta mai mult de un sfert din total, ceea ce dovedește accelerarea procesului de îmbătrânire demografică.

Datele INS arată că ponderea populației tinere (sub 15 ani) și adulte (15-64 de ani) ar urma să scadă, ajungând la 13,7%, respectiv 60,4% în anul 2080, în timp ce în cazul populației vârstnice (65 de ani și peste) ea va crește la 25,9%, față de 20,3% în 2025.



Raportul de dependență demografică ar urma să ajungă la 65,5%, iar indicele de îmbătrânire demografică la 188,8%, potrivit prognozelor INS – adică aproape două persoane vârstnice la fiecare persoană tânără.

Populația rezidentă a României, la 1 ianuarie 2025: 19,04 mil. locuitori

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României era de 19,04 milioane de locuitori. Populația feminină a fost majoritară – 9,75 milioane de persoane, reprezentând 51,2% din total. În mediul urban locuiesc 9,77 milioane de persoane, reprezentând peste jumătate din populația rezidentă a țării (51,3%), conform datelor INS, citate de News.ro

Printre factorii considerați răspunzători de scăderea populației rezidente, precum și de modificarea structurii acesteia pe grupe de vârstă, se numără scăderea natalității, menținerea unui spor natural negativ, migrația internațională și schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor căsătorite.

La 1 ianuarie 2025, comparativ cu 1 ianuarie 2024, se remarcă adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică prin reducerea populației tinere (0-14 ani) cu 92.200 de persoane, ponderea acesteia reprezentând 15,4% din totalul populației rezidente, și creșterea ponderii celei vârstnice (65 de ani și peste) de la 20,0% la 20,3% (plus 45.100 de persoane).

Populația adultă (15-64 de ani) reprezintă 64,3% din total, în creștere cu 22.600 de persoane față de începutul anului 2024.

Vârsta medie a populației a crescut la 42,8 ani, la 1 ianuarie 2025

Vârsta medie a populației rezidente a României este în creștere, atingând nivelul de 42,8 ani la 1 ianuarie 2025. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 81 de persoane vârstnice la 100 de persoane tinere (la 1 ianuarie 2005) la 131,3 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere (la 1 ianuarie 2025).

Sporul natural al populației rezidente a continuat să fie negativ în 2025, de -104.100 de persoane, valori negative înregistrându-se în toate regiunile țării. Cel mai mare spor negativ s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia (-21.400 de persoane), iar cel mai mic în regiunea București-Ilfov (-7.300 de persoane). Valori negative semnificative s-au înregistrat și în regiunile Sud-Est (-16.900 de persoane), Nord-Est (-15.600 de persoane) și Sud-Vest Oltenia (-14.400 de persoane).

La nivel regional, regiunea de dezvoltare Nord-Est (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) deține cel mai mare număr de locuitori, cu o pondere de 16,9% din populația rezidentă a țării. Regiunea de dezvoltare Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș) are cea mai mică pondere – doar 8,8%. Regiunea București-Ilfov este cea mai urbanizată, cu 85,6% din populație locuind în municipii și orașe.

România ocupă locul 6 în cadrul Uniunii Europene din punct de vedere al populației rezidente, la 1 ianuarie 2025, potrivit Eurostat. Țara cu cea mai mare populație din UE este Germania (83,6 milioane de locuitori), iar cea cu cea mai mică este Malta (574.300 de locuitori).

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