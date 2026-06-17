Declarație oficială G7, ”unitate remarcabilă”: Sprijin ferm pentru Ucraina și sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei

Liderii G7 au declarat miercuri că rămân uniți în sprijinul Ucrainei, inclusiv al integrității sale teritoriale, și au convenit să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei.

Unitatea exprimată în declarația comună adoptată la summitul G7 desfășurat în perioada 15–17 iunie în stațiunea franceză Evian-les-Bains, de pe malul lacului Geneva, este remarcabilă, notează Reuters, având în vedere că administrația președintelui american Donald Trump s-a alăturat uneori cu dificultate pozițiilor comune, în special în privința subiectului sensibil al încheierii războiului din Ucraina.

Declarația a urmat unei întâlniri pe care Trump a descris-o drept „foarte bună” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și ceilalți lideri G7, desfășurată marți, alimentând optimismul că ar putea fi încheiat un acord de pace. Zelenski a afirmat că ar putea avea o nouă întâlnire cu Trump miercuri.

Totodată, documentul reflectă consolidarea poziției Ucrainei după incursiunile reușite cu drone, care au slăbit poziția Rusiei.

Liderii G7 au salutat, de asemenea, acordul preliminar de pace dintre Statele Unite și Iran, semnat de Trump în ajunul summitului, și au declarat că sunt pregătiți să contribuie la punerea acestuia în aplicare.

Ei au adăugat că vor depune eforturi pentru diversificarea rutelor de aprovizionare cu energie, în vederea reducerii dependenței de Strâmtoarea Ormuz și pentru creșterea rezervelor energetice.

Miercuri, una dintre temele centrale ale președinției franceze a G7 este reprezentată de mineralele critice și dezechilibrele economice globale.

Franța încearcă să obțină acordul partenerilor asupra unei declarații privind mineralele critice, care ar putea include măsuri menite să reducă dependența Occidentului de China și să protejeze investitorii de represalii comerciale și de practicile de dumping, potrivit diplomaților.

China a provocat îngrijorare în economia mondială anul trecut, când unele industrii au fost aproape paralizate după ce Beijingul a impus restricții la exportul magneților permanenți fabricați din pământuri rare. Episodul a evidențiat cât de dependente sunt lanțurile de aprovizionare occidentale din sectoarele energiei, apărării și tehnologiei de aceste materiale.

„Negociem texte importante privind mineralele critice și, implicit, privind suveranitatea economică”, a declarat un oficial al președinției franceze înaintea summitului.

Printre măsurile discutate în ultimele luni se numără mecanisme de sprijin al prețurilor, standarde de piață, subvenții, achiziții garantate și modalități de stimulare a investițiilor private în lanțurile de aprovizionare cu minerale critice din afara Chinei. Totuși, orice măsuri anunțate în cadrul G7 vor reprezenta, cel mai probabil, doar un prim pas.

Dependența excesivă de China

Restricțiile impuse în 2025 au fost cele mai recente din seria măsurilor prin care Beijingul a înăsprit treptat controlul asupra exporturilor de materiale strategice și metale utilizate în baterii. China a limitat, de asemenea, accesul companiilor americane la materiale precum tungstenul și antimoniul.

Statele occidentale se grăbesc să-și asigure contracte de aprovizionare din mine și să-și dezvolte capacitățile de procesare și reciclare, însă va dura ani până când poziția dominantă a Chinei, construită de-a lungul deceniilor, va putea fi diminuată.

Statele Unite au propus la începutul anului 2026 crearea unui bloc comercial pentru mineralele critice. Cu toate acestea, statele participante nu au ajuns încă la un consens privind modul de funcționare al acestuia, mai ales în contextul politicii „America First” promovate de Casa Albă.

Dezechilibre economice

Liderii G7 vor discuta și despre reechilibrarea comerțului mondial și combaterea a ceea ce ei numesc „concurență prădătoare”, în principal din partea Chinei. Franța rezumă dezechilibrele actuale astfel: China produce prea mult, Statele Unite consumă prea mult, iar Europa investește prea puțin.

În Europa crește îngrijorarea față de excedentul comercial record al Chinei și de ascensiunea acesteia în lanțul valoric, fenomen pe care analiștii îl descriu drept un „al doilea șoc chinezesc”, după dominația industriei chineze în sectoarele cu valoare adăugată redusă din anii 2000.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a încercat să angajeze un dialog cu China înaintea summitului, într-un ultim efort de cooperare. Beijingul respinge acuzațiile Uniunii Europene privind subvențiile incorecte și a promis în repetate rânduri măsuri de răspuns „ferme” la inițiativa europeană „Buy European” și la noile reguli privind suveranitatea tehnologică.

Liderii Uniunii Europene vor discuta separat, joi, la summitul de la Bruxelles, despre utilizarea mai fermă și mai sistematică a instrumentelor de apărare comercială împotriva creșterii importurilor din China.

Anul trecut, Uniunea Europeană a înregistrat cel mai mare deficit comercial din istorie în relația cu China, de peste 360 de miliarde de euro.

Tot miercuri, liderii G7 vor aborda, în cadrul unui dejun de lucru, și tema inteligenței artificiale, inclusiv răspunderea juridică a boților și agenților AI și modul în care sistemele de inteligență artificială disting și prezintă informațiile adevărate și false. La discuții sunt așteptați să participe fondatorul OpenAI, Sam Altman, și directorul general al Anthropic, Dario Amodei.

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