Declarația finală a Summitului NATO: Angajament pentru Articolul 5 – Achiziții militare de 50 mld. $ – Investiții în noile tehnologii – Susținere pentru Ucraina – 140 de mld. $ va primi Kievul în 2026 și 2027, în echipamente militare și asistență

Unul din cele mai importante summituri NATO de la înființarea Alianței a avut loc marți și miercuri în Turcia. Liderii statelor membre NATO, reuniți la Ankara, au transmis un mesaj de unitate și și-au reafirmat angajamentul față de apărarea colectivă în temeiul Articolului 5, anunțând în același timp noi achiziții de apărare în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, în plus față de cele 139 de miliarde de dolari investite de aliații europeni și Canada în 2025.

Declarația finală a summitului subliniază construirea unei „Europe mai puternice într-un NATO mai puternic”, în ideea în care aliații europeni și Canada își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea continentului (NATO 3.0 sau conceptul de europenizare a NATO), investind în echipamente de lovituri de precizie la mare distanță, capacități de apărare aeriană și antirachetă integrate, sisteme fără echipaj, tehnologii de ultimă generație, un cloud transatlantic interoperabil pentru operațiuni militare și modele de inteligență artificială.

În ceea ce privește Ucraina, aliații au promis echipamente militare, asistență și instruire în valoare de 70 de miliarde de euro pentru 2026, angajându-se să mențină cel puțin niveluri echivalente în 2027. Declarația subliniază că „Ucraina contribuie la securitatea transatlantică” și că aliații europeni și Canada finanțează în prezent cea mai mare parte a asistenței de securitate acordate Kievului. În privința Iranului, aliații au reiterat că Teheranul „nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară” și au cerut respectarea deplină a libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Declarația finală a summitului NATO, integral:

1. Noi, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunit la Ankara pentru a ne reafirma angajamentul de neclintit față de apărarea noastră colectivă, în temeiul articolului 5 al Tratatului de la Washington, și față de legătura transatlantică. Un atac împotriva unuia dintre noi este un atac împotriva tuturor. Unitatea, solidaritatea și forța noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei un miliard de cetățeni ai Alianței noastre de națiuni libere și democratice. Rămânem angajați față de abordarea noastră de 360 de grade privind descurajarea și apărarea.

2. Pentru a contracara amenințarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă pentru securitatea și stabilitatea euroatlantică, precum și amenințarea persistentă a terorismului, aliații își îndeplinesc angajamentele de apărare asumate la Haga. În 2025, aliații europeni și Canada și-au majorat investițiile în cerințele fundamentale de apărare cu peste 139 de miliarde de dolari. Investițiile noastre furnizează capabilitățile de care avem nevoie și, în același timp, consolidează baza industrială și reziliența noastră. Astăzi, la Ankara, anunțăm noi achiziții în valoare de peste 50 de miliarde de dolari și ne angajăm să extindem capacitatea colectivă de producție și să colaborăm cu industria pentru accelerarea inovării. Vom continua eforturile de eliminare a barierelor comerciale din domeniul apărării dintre aliați și vom valorifica parteneriatele NATO pentru a maximiza profunzimea și cooperarea industrială în domeniul apărării.

3. Construim viitorul: o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic — o Alianță modernizată. Aliații europeni și Canada, împreună cu Statele Unite, își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianței. Descurajarea și apărarea NATO se bazează pe o combinație adecvată de capabilități nucleare, convenționale și de apărare antirachetă, completate de resurse spațiale și cibernetice. Ne angajăm să ne menținem avantajul în luptă. Investim în capacitatea de a desfășura, sprijini și susține forțele noastre armate și de a ne îndeplini obiectivele de capabilități în toate domeniile, inclusiv în lovituri de precizie la mare adâncime, apărare aeriană și antirachetă integrată, sisteme fără echipaj, tehnologii de ultimă generație și capabilități de informații. Dezvoltăm un cloud transatlantic interoperabil pentru operațiuni militare și adoptăm modele puternice de inteligență artificială.

4. Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar aliații rămân uniți în sprijinul lor de neclintit pentru apărarea libertății, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Aliații europeni și Canada finanțează în prezent cea mai mare parte a asistenței de securitate acordate Ucrainei, prin mijloace bilaterale și multilaterale. Aliații subliniază că acest sprijin trebuie să fie echitabil, predictibil și sustenabil pe termen lung. Pentru 2026, aliații promit Ucrainei echipamente militare, asistență și instruire în valoare de 70 de miliarde de euro și își reafirmă angajamentele suverane de a menține cel puțin niveluri echivalente în 2027. În acest scop, salutăm decizia Uniunii Europene de a acorda Ucrainei finanțare multianuală prin Împrumutul pentru Sprijinirea Ucrainei.

5. Alianța continuă să răspundă și să se adapteze competiției strategice, instabilității generalizate, amenințărilor hibride și șocurilor recurente care definesc mediul nostru mai larg de securitate. Aliații reiterează că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară și cer Iranului să respecte pe deplin libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

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