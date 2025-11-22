cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

22 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Poziția UE față de Planul de pace Rusia – Ucraina, declarație comună: Planul conține elemente esențiale pentru o pace durabilă – Dar suntem îngrijorați privind principiul modificării frontierelor și limitările pentru armata Ucrainei

Rss
De Iulian Soare

22 noiembrie, 2025

Planul unilateral al SUA „este o bază care va necesita muncă suplimentară”, au precizat sâmbătă, într-o declarație comună, liderii statelor aliate Ucrainei care participă la summitul G20 din Africa de Sud.

Semnatarii sunt lideri ai celor mai puternice ţări europene, dar şi ai Canadei şi Japoniei, care au precizat într-o declaraţie comună:

„Suntem clari în privinţa principiului că frontierele nu trebuie modificate prin forţă. De asemenea, suntem îngrijoraţi de limitările propuse pentru forţele armate ale Ucrainei, care ar face ca această ţară să fie vulnerabilă la viitoare atacuri”.


Declarația este semnată de președinta Comisiei Europene – Ursula von der Leyen, de președintele Consiliului European – Antonio Costa, de șeful statului francez Emmanuel Macron, de președintele finlandez Alexander Stubb, cancelarul german Friedrich Merz și premierii canadian – Mark Carney, irlandez – Micheal Martin, italian -Giorgia Meloni, japonez – Sanae Takaichi, olandez – Dick Schoof, spaniol -Pedro Sanchez, britanic – Keir Starmer și norvegian Jonas Gahr Store.

Declaraţia comună, prezentată integral:

„Salutăm eforturile continue ale SUA de a aduce pacea în Ucraina.

Proiectul iniţial al planului în 28 de puncte include elemente importante care vor fi esenţiale pentru o pace justă şi durabilă. Considerăm, prin urmare, că proiectul este o bază care va necesita muncă suplimentară.

Suntem gata să ne angajăm pentru a asigura durabilitatea păcii viitoare. Suntem clari în ceea ce priveşte principiul că frontierele nu trebuie modificate prin forţă. De asemenea, suntem preocupaţi de limitările propuse pentru forţele armate ale Ucrainei, care ar face ca această ţară să fie vulnerabilă la viitoare atacuri.

Reiterăm că punerea în aplicare a elementelor referitoare la Uniunea Europeană şi la NATO ar necesita consimţământul membrilor UE şi, respectiv, al NATO.


Profităm de această ocazie pentru a sublinia sprijinul nostru ferm şi continuu faţă de Ucraina. Vom continua să coordonăm îndeaproape cu Ucraina şi cu SUA în zilele următoare”.

Liderii UE vor discuta luni Planul în 28 puncte al SUA

Liderii UE se vor reuni luni în cadrul summitului UE-Africa de la Luanda pentru a discuta propunerea de pace elaborată de SUA pentru Ucraina, a anunţat sâmbătă preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

„Proiectul american al planului în 28 de puncte include elemente importante care vor fi esenţiale pentru o pace justă şi durabilă”, a precizat Costa într-o postare pe X.

„Suntem pregătiţi să ne implicăm pentru a asigura că pacea viitoare va fi durabilă. Am invitat toţi cei 27 de lideri ai UE la o reuniune specială privind Ucraina, care va avea loc luni, în marja summitului UE-UA de la Luanda.”

(Citește și: Draftul Planului de pace în Ucraina în 28 de puncte – integral)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Draftul Planului de pace în Ucraina în 28 de puncte – integral

Documentul în 3 puncte privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, atașat Planulului pentru pace trimis de Casa Albă Kievului – sursa Axios

Planul SUA în 28 de puncte prevede concesii majore și „garanții de securitate solide” pentru Ucraina, detaliate într-un proiect de acord separat. Volodimir Zelenski anunță că vrea „o pace demnă”. Documentul integral

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți