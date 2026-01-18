Declarație comună a celor 8 state europene vizate de noi tarife SUA, pe fondul disputei pe Groenlanda: Amenințările riscă să declanșeze o spirală periculoasă

Opt națiuni europene vizate de noile tarife anunțate de președintele SUA, Donald Trump, au arătat, într-o declarație comunăm că sunt solidare cu Regatul Danemarcei și cu poporul Groenlandei, în urma amenințării președintelui american de a anexa insula arctică, potrivit presei străine.

„În calitate de membri ai NATO, ne angajăm să consolidăm securitatea arctică ca un interes transatlantic comun”, au afirmat Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Marea Britanie în declarație.

„Amenințările cu tarife subminează relațiile transatlantice și riscă să declanșeze o spirală periculoasă de deteriorare”, se arată în declarație.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va cere Uniunii Europene să activeze pentru prima dată măsura „anti-coerciție” – supranumită „bazooka” comercială – dacă președintele SUA, Donald Trump, își va duce la îndeplinire amenințările de a impune noi tarife asupra țărilor europene pentru opoziția acestora față de planurile sale privind Groenlanda.

Arma blocului comunitar – niciodată folosită până acum și supranumită „bazooka” comercială – permite limitarea importurilor de bunuri și servicii. Aceasta a fost invocată ca o posibilă modalitate de a riposta în domeniul tehnologiei și comerțului, iar acum și în contextul teritoriului danez pe care președintele SUA, Donald Trump, dorește să îl achiziționeze.

Trump a promis sâmbătă să implementeze un val de tarife în creștere asupra aliaților europeni până când Statelor Unite li se va permite să cumpere Groenlanda.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că tarife de 10% vor intra în vigoare la 1 februarie pentru Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Țările de Jos și Finlanda. Aceste tarife ar urma să crească la 25% la 1 iunie și să continue până când se va ajunge la un acord care să permită Statelor Unite să realizeze „achiziția completă și totală” a Groenlandei, a spus Trump.

Tarifele impuse de Trump vizează mai multe țări europene care, la solicitarea Danemarcei, au desfășurat în ultimele zile trupe în vastul teritoriu bogat în minerale, situat la intrarea în Arctica, cu o populație de aproximativ 57.000 de locuitori.

