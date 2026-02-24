Oficial: Parlamentul European a înghețat procesul de ratificare a acordului comercial UE-SUA

Parlamentul European a suspendat luni procesul de ratificare a acordului comercial dintre UE și SUA, în așteptarea clarificărilor din partea Washingtonului cu privire la impactul deciziei Curții Supreme a SUA, care a anulat parțial taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump, relatează AFP, preluată de Agerpres.

După decizia Curții Supreme a SUA, președintele american a replicat prin impunerea unei noi taxe vamale globale, de 10%, care a fost apoi majorată la 15%.

Acest acord UE-SUA urma să fie ratificat pe 10 martie de Parlamentul European, iar Comisia pentru Comerț Internațional a Parlamentului European trebuia să voteze marți asupra trimiterii acordului spre ratificare către plen prin votul europarlamentarilor.

Înainte ca Parlamentul European să se pronunțe, „dorim ca Statele Unite să clarifice cum vor respecta acordul”, a anunțat europarlamentarul social-democrat Bernd Lange, șeful Comisiei pentru Comerț Internațional, în urma unei reuniuni de urgență a Comisiei care a avut loc luni.

Celelalte grupuri politice progresiste pro-europene din Parlamentul European – PPE (dreapta), Renew (liberalii) și Verzii – și-au exprimat anterior sprijinul pentru această abordare.

Amintim că acordul negociat anul trecut de UE includea excepții și excluderi de la anumite tarife, dar și condiții preferențiale, în timp ce decizia lui Donald Trump prin care sunt reimpuse tarifele anulate de Curtea Supremă o face neținând seamă de aceste chestiuni, convenite deja între Comisie și administrația americană.

Potrivit Euronews, înghețarea procesului de ratificare vizează inclusiv întrebarea dacă acordul comercial convenit anul trecut cu SUA mai poate funcționa în forma actuală, în condițiile în care temeiul juridic al tarifelor a fost invalidat de Curtea Supremă a SUA.

