Decizie importantă la Summitul de la Helsinki – Finlanda și Polonia vor coordona proiectul de consolidare a apărării colective pe flancul estic

Liderii a opt state membre ale UE au convenit, la Helsinki, că Finlanda și Polonia vor fi responsabile de coordonarea proiectului de consolidare a apărării colective a flancului estic al UE.

La reuniunea găzduită de premierul finlandez Petteri Orpo, au participat președinții României și Lituaniei – Nicușor Dan și Gitanas Nauseda – și premierii Poloniei, Bulgariei, Suediei, Estoniei și Letoniei, potrivit unui comunicat al Guvernului finlandez.

„Țările Uniunii Europene au afirmat la unison că Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung pentru întreaga Europă. Europa este apărată la marginea sa estică. Acest lucru înseamnă că regiunile de frontieră estice trebuie să joace un rol cheie în proiectele de apărare ale UE. Sarcina noastră este să ne asigurăm că această chestiune rămâne o prioritate pe agenda de lucru și este înțeleasă la nivelul UE”, a declarat prim-ministrul Petteri Orpo.

Pe lângă măsurile la nivel național, este important ca țările de la marginea estică a Europei să-și intensifice cooperarea în cadrul UE și NATO, a subliniat acesta.

„Nimeni nu va face acest lucru în locul nostru. Capacitățile de apărare unite de-a lungul întregii frontiere cu Rusia vor spori stabilitatea și securitatea în întreaga Europă”, a mai spus Orpo.

La summit, președintele finlandez Alexander Stubb a prezentat un rezumat al recentelor negocieri de pace din Ucraina, care au avut loc la Berlin, iar comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, a informat liderii cu privire la programele de sprijin ale UE pentru statele membre din est.

Foaia de parcurs a UE privind pregătirea în domeniul apărării până în 2030 include o serie de măsuri concrete pentru consolidarea apărării.

În cadrul discuțiilor de la Helsinki, cei opt lideri au subliniat importanța acordării priorității marginii estice a Uniunii, în special prin proiecte din cadrul inițiativei „Eastern Flank Watch”. Scopul inițiativei este de a construi capacități de apărare multidomeniale, inclusiv capacități de luptă terestră, apărare împotriva dronelor, protecția frontierelor și mobilitatea militară.

„Apărarea și securitatea frontierelor externe ale Europei trebuie să se bazeze pe capacități coerente și credibile, de la regiunea arctică până la Marea Neagră și Marea Mediterană. Abordarea noastră trebuie să fie, de asemenea, compatibilă cu capacitățile NATO”, a subliniat prim-ministrul Orpo.

„Eforturile noastre din interiorul UE trebuie să fie complementare cu cele din NATO”, a spus și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a subliniat că trebuie să existe un echilibru între partea de nord și cea de sud a regiunii, amintind că România s-a oferit să găzduiască un hub de securitate la Marea Neagră.

Nicușor Dan a pledat și pentru eforturile de a contracara dezinformarea. „Dezinformarea este cel mai eficient atac asupra democrațiilor noastre și ați văzut asta în România. Cred că ar trebui să depunem mai multe eforturi în ceea ce privește domeniul tehnologic”, a mai spus șeful statului.

