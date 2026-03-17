Decizie importantă înaintea Consiliului European: Ucraina acceptă oferta UE de asistență pentru repararea oleoductului Drujba

Ucraina a acceptat oferta de asistență tehnică și sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru repararea oleoductului Drujba și reluarea transferului de țiței către Ungaria și Slovacia, conform Reuters.

Acordul vine cu două zile înainte ca liderii UE să se întâlnească la Bruxelles și ar putea contribui la atenuarea tensiunilor care au determinat Ungaria să blocheze un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Într-o scrisoare către UE, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că reparațiile la conductă sunt aproape încheiate, iar stația de pompare ar trebui să fie refăcută în circa o lună și jumătate „în absența altor atacuri din partea Rusiei”.

Ungaria a anunțat luni că va continua să blocheze un credit european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și noi sancțiuni ale UE împotriva Rusiei până când se reia fluxul de petrol prin conducta Drujba, întrerupt de la sfârșitul lui ianuarie.

Kievul afirmă că oleoductul a fost lovit de ruși în vestul Ucrainei, în timp ce Budapesta și Bratislava îi acuză pe ucraineni de întreruperea prelungită.

În scrisoarea către Costa și către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Zelenski respinge ca nefondate acuzațiile că Ucraina obstrucționează intenționat transportul țițeiului prin Drujba.

Cei doi lideri europeni i-au replicat președintelui ucrainean printr-o altă scrisoare, în care explică importanța transferului de țiței prin Ucraina pentru stabilitatea pieței și menționează că reluarea fluxului ar fi în conformitate cu obligațiile contractuale ale Ucrainei. Ei își reafirmă totodată angajamentul pentru sistarea treptată a importurilor de petrol din Rusia, întreruperea completă urmând să aibă loc cel mai târziu la sfârșitul anului viitor.

Este pentru prima dată când Kievul permite inspectarea conductei de la avarierea acesteia în urma unui atac rusesc din ianuarie, scrie Politico.

Budapesta, care depinde de această conductă pentru aprovizionarea cu petrol rusesc, a acuzat Ucraina că trage de timp în ceea ce privește reparațiile și a solicitat în repetate rânduri Comisiei să trimită tehnicieni pentru a evalua amploarea avariilor.

Problema s-a transformat într-un conflict diplomatic mai amplu după ce Budapesta și Slovacia au amenințat că vor bloca ajutorul în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei dacă aceasta nu repară rapid conducta.

