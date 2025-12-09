Guvernul prelungește cu doi ani faza de explorare a proiectului Neptun Deep după ce Petrom a început demersurile pentru forajul noii sonde de explorare ANACONDA-1

Guvernul a prelungit, marți seară, printr-o hotărâre de guvern, cu 2 ani faza actuală de explorare a perimetrului offshore Neptun Deep, la solicitarea titularilor concesiunii (OMV Petrom și Romgaz), fără modificarea duratei totale a concesiunii, valabile până în noiembrie 2045.

Hotărârea de guvern a fost elaborată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG).

”Faza curenta a perioadei de exploatare se va încheia în Noiembrie 2025 și Titularii au solicitat extinderea acesteia pe o perioada suplimentară de 2 ani pentru a putea finaliza în condiții de siguranță și eficientă operațiunile petroliere agreate a se desfășura în perioada de explorare”, se arată în nota de fundamentare.

Subiectul a fost discutat săptămâna trecută la Guvern

Prelungirea concesiunii vine după ce OMV Petrom, operatorul perimetrului, a depus documentația de mediu la Direcția Județeană de Mediu Constanța pentru execuția forajului în zona offshore de mai mare adâncime a sondei ANACONDA-1, potrivit publicației Ziua de Constanța. Prin această sondă se va analiza existența resurselor de gaze suplimentare celor găsite deja.

Forajul acestei sonde este o obligație din contractul de concesiune, iar angajamentul companiei OMV Petrom pentru foraj a fost unul din principalele subiecte ale unei discuții de pe 2 decembrie, de la Palatul Victoria, dintre premierul Ilie Bolojan și o delegație a OMV Petrom.

Petrom și Romgaz pregătiseră deja documentele noua sondă de explorare în Marea Neagră, la peste 3.000 de metri adâncime. În Neptun Deep au mai fost identificate două potențiale prospecte, numite Nard (Nard-1) și Anaconda (Anaconda-1).

Amintim că jurnaliștii de la publicația austriacă Die Presse au scris la începutul lunii octombrie că OMV Petrom risca să piardă o parte din licența pentru proiectul de gaze Neptun Deep din Marea Neagră deoarece nu a realizat la timp o parte din investiții, aici fiind vorba de Anaconda-1. Publicația scria că Guvernul României este nemulțumit de ritmul lucrărilor și că oficialii de la București consideră că termenele nu sunt respectate. Mai mult, aceștia ar fi pus presiune pe companie pentru accelerarea implementării.

Reprezentanții OMV Petrom au transmis ulterior că titularii licenței, OMV Petrom și Romgaz, au început discuțiile cu autoritățile competente pentru prelungirea licenței de explorare. Compania a solicitat statului român prelungirea licenței, care a expirat în noiembrie, și a obținut o prelungire de doar o lună. Dacă în această perioadă nu începeau procedurile pentru investițiile de explorare, OMV Petrom risca și o sancțiune, care crește de la 20 de milioane de euro, cât era prevăzută inițial, la 50 de milioane de euro.

În cadrul discuțiilor de la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a subliniat interesul Guvernului de a consolida parteneriatul cu OMV Petrom și a propus ca responsabilitățile de mediu să fie asumate de operator (Petrom), în conformitate cu principiile europene.

Istoria acordului de concesiune și angajamentele Petrom

Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun a fost încheiat în 2000 între ANRM și Petrom SA/ELF Aquitaine și este în prezent deținut de OMV Petrom S.A. și Romgaz Black Sea Limited. Durata totală a acordului este de 45 de ani, până în 28.11.2045.

În cadrul perimetrului se derulează:

1. Perioada de explorare, cu investiții ridicate și lucrări în curs;

2. Perioada de dezvoltare a zăcămintelor comerciale Domino și Pelican Sud (Proiectul Neptun DEEP), cu planuri de dezvoltare confirmate în 2023.

Faza de explorare, care ar fi trebuit să se încheie inițial în decembrie 2025 (după o prelungire de 1 lună acordată în noiembrie), ar urma să fie extinsă cu doi ani, pentru a se finaliza operațiunile de explorare în condiții de siguranță și eficiență, evitând simultan forajul de explorare și dezvoltare și optimizând resursele tehnice și umane.

Potrivit Guvernului, avantajele prelungirii fazei de explorare ar fi: finalizarea studiilor post-foraj și maturizarea perspectivelor de foraj, pentru o evaluare mai sigură a potențialelor noi descoperiri; evitarea riscurilor operaționale prin derularea unei singure operațiuni de foraj simultan și protecția sănătății și siguranței personalului.

„Astfel, va exista o singură operațiune de foraj în desfășurare în zona de apa adâncă, adică o singura sondă care poate necesita o intervenție de urgență – cum ar fi forarea sondelor de evacuare – realizându-se astfel și o optimizare a resurselor necesare pentru intervenții de urgență (nave de intervenție, elicoptere, etc).

De asemenea, având în vedere complexitatea și multitudinea resurselor umane angrenate în timpul operațiunilor de foraj în zona de apa adâncă ar trebui evitată, pe cât posibil, expunerea personalului de specialitate la operațiuni simultane de foraj, din motive de sănătate, de siguranță, securitate și mediu (HSSE).

„În plus fata de avantajele operaționale și de siguranță, securitate și mediu, o prelungire cu 2 ani a fazei de explorare în desfășurare ar asigura timp suficient pentru a finaliza studiile aprofundate post foraj, iar rezultatele vor fi utilizate pentru a maturiza mai multe perspective de foraj. Acest lucru va determina o mai bună înțelegere a opțiunilor de alegere a locațiilor de foraj pentru viitoarele sonde, în cadrul perimetrului XIX Neptun și în mai multă certitudine asupra evaluării comercialității posibilelor noi descoperiri”, potrivit notei de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern.

Faza de dezvoltare a celor două zăcăminte implică investiții mari în infrastructură offshore, foraj și echiparea sondelor, esențiale pentru producția de gaze naturale și securitatea energetică națională, conform strategiilor României 2025-2035 și 2050, se mai arată în documentul citat.

Modificarea acordului va fi realizată prin act adițional, fără a schimba durata totală a concesiunii, conform Art. 31, alin. (3) din Legea Petrolului nr. 238/2004, pentru ca măsurile să producă efecte utile în timp.

Forajul celor zece sonde de exploatare pe Domino și Pelican Sud este planificat să se finalizeze la sfârșitul anului 2026.

